3 ildeki denizdibi tarama başmühendisliklerinin sorumluluk sahalarında değişiklik

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre, İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliğinin sorumluluk sahası, Adapazarı ile Düzce il sınırından hakiki Kuzey (Yıldız) istikametine çizilen hat ile Kırklareli'nin Türk kara suları ile sınırlanan kıyı ve deniz alanı arasında kalan alanın tamamı, Marmara Denizi'nin tüm sahil şeridi, kıyı alanları ve deniz sahası ve Ege Denizi tarafında bulunan Edirne ile Çanakkale ve Balıkesir il sınırından Türk kara suları ile sınırlanan kıyı ve deniz alanı arasında kalan alanın tamamı olarak belirlendi.

İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliğinin sorumluluk sahası, Çanakkale ile Balıkesir il sınırından Hatay'ın Türk kara suları ile sınırlanan kıyı ve deniz alanı arasında kalan alanın tamamı oldu.

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliğinin sorumluluk sahası da Adapazarı ile Düzce il sınırından hakiki Kuzey (Yıldız) istikametine çizilen hat ile Artvin'in Türk kara suları ile sınırlanan kıyı ve deniz alanı arasında kalan alanın tamamı olarak belirlendi.