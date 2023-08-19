'3600 ek gösterge ile emeklilik maaşlarına 4 bin 500 lira yansıma olacak'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, “1’inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz.” dedi.

Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak. Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak. 3600 ek gösterge ile birlikte mevcut ücretler göz önüne alındığında memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250, memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin liraya yükselecek. Bu çerçevede açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması beklendiğini ifade etti.

“Ortaokul, ilkokul ve lise mezunu memurlar 3600 ek göstergeden faydalanamayacak”

Karakaş, 3600 ek göstergeden bütün memurların faydalanamayacağını, sadece 1’inci dereceye gelen memurların faydalanacağını dile getirdi. Devlet Memurlar Kanunu’nda eğitimin çok önemli olduğunun altını çizen Karakaş, memurun eğitimine göre derecesi ve kademesi belirlendiği bilgisini verdi. Karakaş şu ifadeleri kullandı:

“İlkokul mezunu bir memur veya kamu görevlisi 15’inci derece birinci kademeden başlatılmakta. Dolasıyla ilkokul mezunu memurun hizmeti ne kadar olursa olsun en fazla 7’nci dereceye kadar düşebilir. Bu anlamda ilkokul mezunu olan memurların 3600 ek göstergeden faydalanma şansı olmadığını söyleyebiliriz. Ortaokul mezunu memurlar ise 14’üncü derece 2’nci kademeden başlatılmakta. Ortaokul mezunu memurlar da 1’inci dereceye gelememekte, en fazla 5’inci dereceye gelmektedir. Lise mezunu memurlara baktığımız zaman, 13’üncü derece 3’üncü kademeden başlatıldığını görmekteyiz. Lise mezunu memurlar ise en fazla 3’üncü dereceye kadar gelebilirler. Lise mezunu memurların da 1’inci dereceye gelmelerinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lise mezunu olan bir memur sonrada herhangi bir yüksekokul bitirdiği takdirde 1’inci dereceye gelme şansının olduğunu söyleyebiliriz.”

“2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunu memurlar 3600 ek göstergeden yararlanabilecek”

Sadece 1’inci derece memurların 3600 ek göstergeden faydalanabileceğinin altını çizen Karakaş, “En az 2 yıl üniversite mezunu olan memurlar, 10’uncu derece 2’nci kademeden başladıkları için 1’inci dereceye yükselebiliyorlar. 4 yıl ve üzeri üniversite mezunu olan memurlar ise en kolay şekilde 1’inci dereceye elde eden memurlardır. Çünkü 9’uncu derece 1’inci kademeden başlamakta ve 25 yılın sonunda 1’inci dereceye rahatlıkla gelmektedirler. Özetle 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunlarının gereken hizmetleri de tamamlamaları halinde 1’inci dereceye gelebileceklerini ve 3600 ek göstergeden yararlanabileceklerini söyleyebiliriz." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 470 bine yakın çalışan memur, kamu görevlisi ve memur emeklisinin 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanacağını söyleyen Karakaş, düzenleme ile emekli olan memurların emeklilik maaşını arttıracağını, çalışan memurların ise bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem emekli ikramiyelerinde artış olacağını hem de emekli maaşlarında artış olacağını dile getirdi. Karakaş, çalışan memurların aldıkları maaşta ise küçük bir artışın olacağını sözlerine ekledi.

“Memur 3600’ü bulduğu zaman Tazminat Yansıtma Oranı yüzde 145’e kadar çıkmakta”

3600 ek göstergede, memurların bulundukları dilimdeki Tazminat Yansıtma Oranının önemine vurgu yapan Karakaş, “Eğer ki bir memur 2200-3600 ek göstergeden faydalanıyorsa tazminat oranı sadece yüzde 85’le sınırlı kalır. Fakat eğer memur 3600’ü bulduğu zaman bu yüzde 85’lik oran yüzde 145’e kadar çıkmakta. Bu yansıtma oranıyla birlikte elde edilecek olan ikramiye tutarı son derece artmakta” diye konuştu.

30 yıllık hizmet süresi

Karakaş, temmuz ayında memur maaşlarında yapılan seyyanen zammın öncesinde 3600 ek göstergenin verilmesi halinde, emekli maaşına en az 2 bin 250 lira civarında bir artış söz konusu olduğuna dikkati çekerek, “Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan seyyanen ve Ocak 2024’te yapılacak zamların ardından bu rakamların artacağını söyleyebiliriz. Bu çerçevede bakıldığında 1’inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesinin en erken 15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.