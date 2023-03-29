4 kente ilişkin YEKA ilanında revizyon
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği 5 arazinin alan büyüklüklerinde revizyona gitti.
AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 kette Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği 5 arazinin alan büyüklüklerinde revizyona gitti. Konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla, 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmi Gazete'de yer alan, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerine ilişkin YEKA ilanlarındaki "R4-GES-RES-1, R4-GES-RES-2, R4-GES-RES-3, R4-GES-RES-4, R4-GES-RES-5" başlıklı tablolarda alan büyüklükleri revize edildi.