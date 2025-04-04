46 yıllık tekstil devi konkordato ilan etti

Patronlar Dünyası'nın haberine göre 1979 yılında kurulan ve 46 yıldır faaliyet gösteren İstanbul merkezli Ahmet Karaman Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti.

Karaman Tekstil'in konkordato projesi tasdik edildi

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Ahmet Karaman Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin konkordato projesinin İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 305. maddesindeki tasdik şartlarının yerine getirildiği gerekçesiyle tasdik edilmesine karar verdi.

Şirketin borçları eşit taksitler halinde takvimlendirildi

Bu tasdik kararının ardından, şirketin borçlarını eşit taksitler halinde belirli tarihlerde ödeyeceği bir ödeme planı oluşturuldu ve ödeme planı mahkeme kararı ile onaylandı.

Yan şirketler ve patronların konkordato talebi reddedildi

Öte yandan mahkeme ana şirketin yan kuruluşları; Karaman Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Karteks Tekstil Kumaşçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile bu şirketlerin patronları Salih Karaman, Salihe Karaman, Emine Karaman, Meryem Şahin ve Ayşegül Kıroğlu'nun konkordato tasdik taleplerini reddetti. Ayrıca, bu şahıslar ve şirketler hakkındaki kesin mühlet kararı ve buna bağlı tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Daha önce başlatılan ama paraya çevrilmeyen haciz işlemleri düşürüldü

Ahmet Karaman Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile ilgili konkordato kararının bağlayıcı hale gelmesi ile birlikte daha önce başlatılan ancak henüz paraya çevrilmeyen haciz işlemleri düşürüldü.

Ayrıca, konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak ve gözetim tedbirlerini almak amacıyla Salih Keser kayyım olarak atandı.

Mahkeme kararında İcra İflas Kanunu'na göre konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklıların, tasdik kararının ilanından itibaren bir ay içinde dava açabilecekleri belirtildi.