5 yıllık Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

Canan SAKARYA

ANKARA - 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık Kalkınma Planı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi ve plan dönemi sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedefleniyor. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7.5’e gerilemesi öngörülürken, ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın ise 481.4 milyar dolara ulaşması ve turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.