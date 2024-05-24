50 milyonluk evi olan yoksul, 5 milyonluk iki evi olan zengin mi kabul edilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in çalışmalarını yürüttüğü vergi reformu taslağına göre, evini kiraya verenler, evini satanlar, ev alanlar ve birden fazla konutu olanların ödeyeceği vergilerde ciddi artışlar olacak. Vergi artışı birden fazla evi olanlara yeni vergilerin getirilmesi, diğer alım-satım ve kira gelirlerinde ise muafiyet ve istisnaların kaldırılması yoluyla yapılacak.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre vergi reformu taslağıyla ilgili çalışmalara katılan gayrimenkul sektör temsilcileri, vergi artışlarının yol açacağı olası karmaşaları önlemeye yönelik uyarı ve önerilerde bulundu. Birden fazla evi olanlara getirilmesi düşünülen vergilerde adaleti sağlamanın çok zor olacağına dikkat çeken gayrimenkulcüler, “Konutta sadece sayı esas alınırsa 1 evi olup evinin değeri de örneğin 50 milyon lira olan fakir sayılıp ‘ikinci konut vergisi’ alınmayacak. Buna karşılık 2 evi olup da 2 evinin toplam değeri 4-5 milyon lira olanlar zengin kabul edilip ikinci evden ilave vergi alınacak” dedi.

Değerli Konut Vergisi’nde yaşanan sorunların sonradan kısmen giderildiğini belirten gayrimenkulcüler, iki verginin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Tapu harcı yüzde 0.5 olsun

Taslağa göre, evini 5’inci yıldan sonra satanlardan da değer artışı üzerinden vergi alınacak ve satışlarda ekspertizlerin belirleyeceği gerçek değerler esas alınacak. Halen konut satışlarında alıcıdan yüzde 2, satıcıdan yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı alındığına işaret eden gayrimenkul temsilcileri, “Harç, yüzde 0.5+0.5 olmak üzere toplamda yüzde 1’e indirilirse kayıt dışılık önlenebilir” önerisinde bulundu.

Konut açığı artar fiyatlar fırlar

Gayrimenkul sahiplerine getirilmek istenen yeni vergi yükleriyle konutun alternatif yatırım aracı olmaktan çıkacağı, bunun da konuta olan talebin daha da düşmesine, konut üretiminin azalmasına, ilerleyen yıllarda konut açığının artmasına ve konut fiyatlarının aşırı yükselmesine yol açabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.. Ayrıca yeni konut inşaatlarının yavaşlamasıyla istihdamın gerileyeceğine, ekonominin yavaşlayacağına yönelik kaygılar da arttı. Bununla birlikte vergi yükünün talebi azaltmasıyla konut fiyatlarının düşeceği, bu sayede kiracıların ev alma imkanının artabileceği yönünde görüşler de ifade ediliyor.