65 yaş üstü inşaatta ve fabrikalarda çalışmaya başladı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Yaşlılık 2024 yılı verilerini açıkladı. Son yıllarda ekonomideki bozulmayla emekli maaşlarının yetmediği 65 yaş üstünün iş hayatına döndüğü görüldü.

2021 sonrası hızlanan enflasyondaki yükseliş, gelir dağılımını bozarken, ücretlerdeki yüksek artış oranları alım gücünde iyileşme yaratmayınca, 65 yaş üstü istihdam da değişimler görüldü.

İşgücüne katılım arttı

2014’ten 2023’e 15 yaş üstü toplam işgücüne katılımdaki artış 2,8 puan artarak yüzde 50,5’ten yüzde 53,3’e çıktı. 65 yaş üstünde ise bu oran 0,7 puan artış göstererek yüzde 11,5’ten yüzde 12,2’ye yükseldi.

Ancak istihdam ve işsizlik oranlarına bakıldığında 15 yaş üstünde işsizlik oranı 0,5 puan gerilerken, 65 yaş üstünde 0,6 puan işsizliğin arttığı görüldü.

Yaşlılar nerelerde çalışmaya başladı?

İstihdamdakilerin sektörel dağılımına bakıldığında ise tablo çok farklılaştı.

15 yaş üstünde tarım ve inşaat sektörlerinden çıkış görülürken, hizmetler ve sanayide artış oldu. 65 yaş üstünde ise tarım sektöründen çıkış çok daha sert olurken, sanayi, inşaat ve hizmetlerde istihdam artışı dikkat çekti.

Toplamda tarım sektöründe istihdam azalışı 6,3 puan olurken, 65 yaş üstünde 16,4 puan oldu. Bu oran kadınlarda ise toplamda 14,2, yaşlılarda 24 puan azaldı.

Halen tarım sektörü 65 yaş üstünde istihdamda lider olsa da 2014’te yüzde 18,9 olan hizmetlerin payı yüzde 32,1’e çıkarak adeta patlama yarattı. 65 yaş üstü kurye, garson, temizlik gibi hizmet alanlarına yöneldi.

İnşaatta kadınların payı bulunmazken, 65 yaş üstü erkeklerde inşaat istihdam oranı yüzde 3’ten 3,9’a çıktı.

65 yaş üstü fabrikalara yöneldi

Sanayide, 2014’te 65 yaş üstü istihdam oranı toplamda yüzde 4,8, erkeklerde yüzde 5,3 ve kadınlarda yüzde 3,3 olurken, 2023 yılında toplamda yüzde 7,3, erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda da 4,4 puan artışla yüzde 7,7 oldu.