9 pet şişeden tişört, 25 şişeden mont üretilebiliyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Saytek firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, geri dönüştürülebilen PET şişelerin sadece ambalaj olarak değil farklı sektörlerde de kullanılabildiğini bildirdi. PET atıklarının çöp değil geri dönüştürülebilir çok önemli ham madde olduğunu belirten Özer Yıldırım, bunların hem sürdürülebilirlik hem de ekonomik değer yaratılması yönünden çok kritik olduğunu bildirdi.

Geri dönüşüme tabi tutulan PET şişelerin bilinenin aksine sadece yeni şişe ve ambalaj üretiminde kullanılmadığına dile getiren Yıldırım, “Bunlar; tekstil, ayakkabı, ambalaj, halı ve enerji verimliliği gibi farklı sektörlerde de kullanılabiliyor. 11 PET şişeden 1 ayakkabı, 9 PET şişeden 1 tişört, 25 PET şişeden 1 mont, 15 PET şişeden 1 metre kumaş üretilebiliyor.” dedi. Sadece 5 şişenin dönüşümünde 60 watt’lık bir lambanın 6 saat yanmasına yetecek kadar enerji tasarrufu sağlandığına vurgu yapan Yıldırım, bunun karbon ayak izinin küçültülmesine ve doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olduğunu belirtti.

Pet çöp değil, ham maddedir

Önlem alınmaması halinde 2050 yılına kadar plastik atıkların 56 milyar ton karbon salımına sebep olacağı bilgisini veren Özer Yıldırım, “200 bin PET şişenin geri dönüştürülmesiyle 2 bin 168 ton sera gazı atmosfere salınmaktan kurtarılıyor.. PET geri dönüşümü, bu tehdidi azaltmanın en etkili yollarından biridir.” diye konuştu.

Geri dönüştürülen her PET ambalajın, depolama alanlarına gidecek atıkları da azalttığına dikkat çeken Yıldırım, “Bu sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir kazanımdır. PET şişeler geri dönüştürüldüğünde, giyimden enerjiye kadar birçok sektöre katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.