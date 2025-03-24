AB ülkelerinin İmamoğlu açıklaması sürüyor: 'Demokrasiye yönelik ciddi zararlar oluşturmaktadır'

ANKARA (EKONOMİ)

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği internet sitesinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok başka şahsiyetin tutuklanması demokrasiye yönelik ciddi zararlar oluşturmaktadır” denildi.

Fransa’nın bu konudaki derin endişesi bulunduğunun altı çizilen açıklamada, “Muhalefetin seçilmişlerinin haklarına saygı, gösteri ve ifade özgürlükleri hukukun üstünlüğünün temel taşlarını oluşturmaktadır. Türkiye, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday bir Devlet olarak bu konuda özgürce taahhütlerde bulunmuştur. Bu taahhütlere riayet edilmesi, ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de temel bir unsurudur” değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı: İddialar hızlı ve şeffaf şekilde açıklığa kavuşturulmalı

Almanya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması paylaşıldı. Açıklamada seçim kampanyasında muhalif siyasetçilerin, protestocuların hapsedilmesinin demokrasiye zarar vereceği belirtildi.

Tüm iddiaların hızlı ve şeffaf şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu’nun hukukun üstünlüğüne uygun şekilde muamele görmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.