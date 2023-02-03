ABD'de ISM hizmet endeksi beklentileri aştı

ISM, ocak ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. Endeks, ocakta önceki aya kıyasla 6 puan artarak 55,2 değerine yükseldi. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 50,4 olması yönündeydi. Endeks, geçen yıl aralıkta ise 49,2 olmuştu.

Üretim endeksi, ocakta aylık bazda 6,9 puanlık artışla 60,4'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 15,2 puan yükselerek 60,4 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 0,6 puan artarak 50 oldu. Anketler, hizmet sektörünün 10 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ocak ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.



Buna göre, ocak ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 46,6'dan 46,8'e revize edildi. Hizmet sektörü PMI, aralıkta 44,7 olmuştu. Söz konusu veri, yukarı yönlü revizyona rağmen ABD'de hizmet sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.



İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta 46,6'dan 46,8'e revize edildi. Bileşik PMI, geçen yıl aralıkta 45 değerini almıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.