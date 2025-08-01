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Altın, ABD verileri sonrasında kayıplarını geri aldı

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından altın ve para piyasaları ekim ayında faiz indirimi olasılığını fiyatladı. Beklentilerin altında kalan veriler sonrasında altın fiyatları haftalık kayıplarının tamamını sildi.

Haber Merkezi
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Altın, ABD verileri sonrasında kayıplarını geri aldı
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ABD'de kritik tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından altın ve para piyasaları hareketlendi.

Altın ve para piyasaları faiz indirimini fiyatladı

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise yıllık bazda beklentileri aştı. Veriler özellikle altın ve para piyasalarında ekim ayında faiz indirimi olasılığını fiyatladı.

Yatırımcının indirim beklentisi güçlendi

Yatırımcıların Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesine yönelik beklentileri güç kazandı.

Altın yükselişte! 

ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasının soğuduğunu göstermesinin ardından altın fiyatları da yükselişini hızlandırdı.

Güvenli liman kayıplarını geri aldı

Buna göre karardan önce 3 bin 300 dolardan fiyatlanan ons altın saat 15.44 itibarıyla 3 bin 340 dolar oldu. Böylelikle ons altın haftalık bazda yaşadığı kayıpların tamamını geri aldı.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldıABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi
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