  1. Ekonomim
  2. Yatırım
  3. Gram altın tarihi zirveyi gördü! Rekor üstüne rekor kırıyor
Takip Et

Gram altın tarihi zirveyi gördü! Rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatları Fed'in dikkatle takip ettiği ABD PCE verilerinin ardından tarihi zirveyi gördü. Rekor tazeleyen gram altın 4.550 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın tarihi zirveyi gördü! Rekor üstüne rekor kırıyor
Takip Et

Altın fiyatları ABD tarafından gelen kritik verilerin ardından yükselişe geçti. 

Piyasa beklentilere uyumlu gelen PCE verilerinin açıklanmasının ardından altın tarihi zirveyi gördü. 

Gram altın rekor tazeledi

Rekor tazeleyen Gram altın yüzde 1'e yakın yükselerek 4.550 TL'yi gördü. 

Fed'in faiz indirimine yönelik artan beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı dün 3 bin 423 dolara kadar çıkarak 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Haftanın son işlem gününe sınırlı bir geri çekilmeyle başlayan ons altın, gün içerisinde kayıplarını geri alarak 3 bin 419 dolardan fiyatlandı.

Böylelikle ağustos ayı boyunca gram altın yüzde 4, ons altın yüzde 3 yükseliş kaydetmiş oldu.

Gümüş 1 ayın ardından ilk kez 39,20 doları geçti

Ons gümüş ise yüzde 0,5 artışla 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 39,20 doları aştı. Gram gümüş yüzde 0,8 primle 52,0 liranın üzerinde yeni tarihi zirvelerine ulaştı.

Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!Küresel Ekonomi
ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttıABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttıKüresel Ekonomi
Yatırım
‘Dijital şirket’ ve ‘mega fon’ uygulamaları girişimlere can suyu olacak
‘Dijital şirket’ ve ‘mega fon’ uygulamaları girişimlere can suyu olacak
Fon yatırımlarının portföy değeri 2 katına çıktı
Fon yatırımlarının portföy değeri 2 katına çıktı
Türkiye'ye ilk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım
Türkiye'ye ilk 6 ayda 6,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım
Düşen faizlerle birlikte mevduattan yatırım fonlarına geçiş: Şemsiye fonlar revaçta
Düşen faizlerle birlikte mevduattan yatırım fonlarına geçiş: Şemsiye fonlar revaçta
ING Yatırım'dan yeni müşterilerine 0 komisyon ve Turuncu Hesap’ta 3 ay Hoş Geldin Faizi
ING Yatırım'dan yeni müşterilerine 0 komisyon ve Turuncu Hesap’ta 3 ay Hoş Geldin Faizi
ING’den KOBİ ve ticari şirketlere zahmetsiz ve dijital bankacılık
ING’den KOBİ ve ticari şirketlere zahmetsiz ve dijital bankacılık
Gram altında yeni zirve görüldü: İşte 29 Ağustos güncel satış fiyatları

Altın Haberleri

Gram altında yeni zirve görüldü: İşte 29 Ağustos güncel satış fiyatları
Altın, ABD verileri sonrasında kayıplarını geri aldı

Fed Haberleri

Altın, ABD verileri sonrasında kayıplarını geri aldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın fed