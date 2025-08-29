  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı
Takip Et

ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı

ABD'de mal ticareti açığı, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolara yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de mal ticareti açığı temmuzda arttı
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 22,1 artışla 103,6 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde 90,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen mal ticareti açığı, haziran ayında 84,9 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı temmuzda 115 milyon dolar azalışla 178 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 18,6 milyar dolar artarak 281,5 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,2 artarak 908,4 milyar dolara çıktı. Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,2 artışla 809,3 milyar dolara yükseldi.

Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!Küresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!
Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!
Muhteşem Yedili'nin 2. çeyrekte toplam karı 143 milyar dolara ulaştı
Muhteşem Yedili'nin 2. çeyrekte toplam karı 143 milyar dolara ulaştı
JP Morgan’dan 2025 sonu için Bitcoin tahmini: Kurumsal alımlar volatiliteyi azaltıyor
JP Morgan’dan 2025 sonu için Bitcoin tahmini: Kurumsal alımlar volatiliteyi azaltıyor
Nike küçülmeye gidiyor! Yüzlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarma dalgasını başlattı
Nike küçülmeye gidiyor! Yüzlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarma dalgasını başlattı
ABD, 800 dolar altındaki paketlere vergi muafiyetini kaldırdı: Maliyetler artacak
ABD, 800 dolar altındaki paketlere vergi muafiyetini kaldırdı
Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatıldı
Rusya'da benzin ihracat yasağı uzatıldı