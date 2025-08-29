Fed takip ettiği kritik enflasyon verisi beklentilere paralel geldi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) temmuz ayında beklentilere paralel arttı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. Bu oran, Fed’in enflasyon hedefi olan yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretse de piyasanın beklentilerine paralel gerçekleşti.

Manşet enflasyonda ılımlı seyir

Manşet enflasyon daha ılımlı bir görünüm sergilerken, Temmuz ayında genel PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,6 oranında yükseldi.

Gıda ve enerji fiyat artışlarının hız kesmiyor

Ancak gıda ve enerji dışındaki kalemlerde fiyat artışlarının hız kesmemesi, enflasyonun temel dinamiklerinde kalıcılığa işaret ediyor. Özellikle çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü hareket, para politikasına dair beklentiler üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Tüketici harcamaları güçlü kaldı

Tüketici harcamaları Temmuz’da güçlü seyrini sürdürdü. Kişisel tüketim harcamaları nominal olarak yüzde 0,5, enflasyondan arındırılmış olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı. Aynı dönemde kişisel gelirlerde yüzde 0,4’lük bir artış yaşanırken, enflasyona göre düzeltilmiş gerçek gelir artışı yüzde 0,2’de kaldı. Bu tabloya rağmen Amerikalılar harcamalarını artırmayı sürdürdü; bu da kişisel tasarruf oranının yüzde 4,4’e gerilemesine neden oldu.

Fed’in faizi indirir mi?

Veriler, enflasyonun düşüş sürecinde beklenenden daha inatçı seyrettiğine ve iç talebin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Özellikle çekirdek enflasyondaki ısrarcı artış, Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutma olasılığını güçlendiriyor. Piyasalar, bu tablo karşısında faiz indirimi beklentilerini yeniden gözden geçirmeye hazırlanıyor.