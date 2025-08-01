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ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tarım dışı istihdam temmuz ayında piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı
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ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi temmuzda 73 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 106 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

İşsizlik beklentilere paralel geldi

Aynı dönem itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 4,2 olan işsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesinde ölçüldü. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak belirlenmişti.

Fed'in kritik enflasyon göstergesi beklentileri aştı

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise yıllık bazda beklentileri aştı.

Buna göre temmuzda ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklentiler sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,8 olarak belirlenmişti.

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