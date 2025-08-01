Trump: Powell faizi düşürmezse Fed yönetim kurulu kontrolü devralmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kez daha sert bir şekilde saldırdı ve onu "inatçı bir aptal" olarak nitelendirerek, Fed'i faiz indirimine zorlamak için aylardır sürdürdüğü kampanyanın en sert saldırısını yaptı.

Trump, Truth Social'da yayınlanan bir gönderide, "İnatçı bir APTAL olan Jerome "Çok Geç" Powell, faiz oranlarını HEMEN önemli ölçüde düşürmeli" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Fed Yönetim Kurulu’na çağrı

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri düşürmemekte ısrar etmesi hâlinde Fed yönetim kurulunun kontrolü devralması gerektiğini söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Çok Geciken', inatçı moron Jerome Powell faizleri derhal kayda değer ölçüde düşürmeli. Eğer bunu yapmayı reddederse, yönetim kurulu kontrolü devralmalı ve herkesin yapılması gerektiğini bildiği adımı atmalı"

Powell'ın görev süresi 2026'da dolacak

Trump'ın bu açıklamaları, Mayıs 2026'da sona erecek olan Powell'ın yerine yeni birini getirmeye çalışabileceği yönündeki spekülasyonların ortasında geldi.