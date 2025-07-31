Fed Başkanı Powell yine Trump’ın hedefinde: Çok aptal ve tam bir kaybeden

Fed’in bu ayki faiz kararında değişikliğe gitmemesi ABD Başkanı Donald Trump’ı kızdırdı. Trump, faiz kararı sonrası hedefine yeniden Fed Başkanı Jerome Powell’ı koydu.

Trump: Çok aptal ve çok siyasi

Powell’ı ağır bir dille eleştiren Trump Truth Social'a, "Jerome "Çok Geç" Powell yine yaptı yapacağını! O, Fed Başkanı olmak için çok geç ve aslında çok kızgın, çok aptal ve çok siyasi" diye yazdı.

Trump, Powell'ı "tam bir kaybeden" olarak nitelendirdi

Trump, Powell'ın ABD'ye "trilyonlarca dolara" mal olduğu iddiasını yineledi ve Fed binasının tadilatını "inşaat tarihindeki en beceriksiz ya da yozlaşmış bina(lar)ın tadilatlarından biri" olarak kötü idare ettiği iddiasına atıfta bulundu! Ayrıca Powell'ı "tam bir kaybeden" olarak nitelendirdi ve ABD'nin "bedel ödediğini" söyledi.