ABD Başkanı Trump, Brezilya ve Güney Kore’ye bakırda gümrük vergisini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ve Güney Kore'den ithal edilen mallara ve bakıra yönelik yeni gümrük vergileri açıkladı.

Yeni uygulamalar kapsamında bakır için daha önce belirttiği gümrük vergisinden, denizaşırı ülkelerden gelen küçük değerli sevkiyatlara yönelik gümrük vergisi muafiyetinin sona erdirilmesine kadar uzanan bir dizi değişiklik yapılacak.

Trump'ın gümrük vergileri 1 Ağustos’ta devreye giriyor

Trump'ın gümrük vergileri yarın devreye girecek. ABD ve Hindistan aylar süren müzakerelerin sonunda ticaret anlaşması imzalamıştı. Trump Hindistan'dan gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, yarın da bakır boru ve kablolara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

“Trump bazı ülkelere daha yüksek gümrük vergisi hazırlığı yapıyor”

Politico'da yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, tanıdığı sürede ABD ile ticaret anlaşması yapamayan bazı ülkelere daha yüksek gümrük vergisi oranları getiren yeni kararnameler imzalamayı planlıyor.

Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi getirdi

Trump dün Brezilya mallarının çoğuna yüzde 50 gümrük vergisi getirdi ancak havacılık ve enerji gibi alanları daha ağır vergilerin dışında tuttu.

Trump ayrıca, Güney Kore'den ithal edilen ürünlere de yüzde 15 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bilgisayar çipleri, otomobil ve çelik ihracatında önemli bir yere sahip olan Güney Kore'den yapılan ithalata yüzde 25'lik bir oran uygulanıyordu.