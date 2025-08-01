Kriptolar Trump’ın tarife duvarına çarptı! Satışlar derinleşiyor

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, kripto varlıklarda sert dalgalanmalara yol açtı. ABD’nin 68 ülke ve Avrupa Birliği’ne yönelik yeni gümrük tarifesi kararının ardından, Bitcoin başta olmak üzere birçok dijital varlıkta satış baskısı hız kazandı.

ABD korumacılığı Bitcoin’de risk iştahını azalttı

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Türkiye saatiyle 14.30 itibarıyla yüzde 2,77 değer kaybederek 115.118 dolar seviyesine geriledi. ABD’nin ticaret politikasında attığı bu korumacı adım, yatırımcıların risk iştahını azaltarak kripto piyasasında sert bir düzeltmeyi beraberinde getirdi.

Ethereum’daki düşüş Bitcoin’den daha sert oldu

Kripto piyasasının bir diğer güçlü oyuncusu Ethereum ise aynı saat diliminde yüzde 5,63’lük günlük kayıpla 3.625 dolardan işlem gördü. Özellikle teknoloji ve dijital varlık odaklı portföylerin baskı altına girdiği bu dönemde, Ethereum’daki düşüş Bitcoin’den daha sert oldu.

Kripto yatırımcısının gözü Fed ve ABD’de

Öte yandan, en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olarak bilinen Strategy firmasının hafta içinde gerçekleştirdiği yüksek hacimli alımlar da piyasadaki negatif yönü tersine çevirmeye yetmedi. Yatırımcıların gözü, Fed’in faiz politikası ve ABD’nin ticaret stratejilerine ilişkin yeni gelişmelere çevrilmiş durumda.

Endişeli bekleyiş başladı

Piyasalarda temkinli iyimserlik yerini endişeli izleyişe bırakırken, analistler, küresel politikaların kripto varlıklar üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini belirtiyor.

Bugün yaşanan düşüş üzerindeki temel katalizör ise ABD Başkanı Donald Trump’ın perşembe günü bazı ticaret ortaklarına yönelik tarife planlarını içeren kararnameyi imzalaması oldu. Piyasalar, ABD'nin özellikle önemli küresel ekonomilerle son dakika ticaret anlaşmaları yapabileceği ihtimalini fiyatlıyordu.

Öte yandan Trump’ın getirdiği tarifeler, Federal Rezerv açısından da önemli bir belirsizlik unsuru olarak görüldü. Çünkü Fed, hafta başında yaptığı açıklamada, tarifelerin enflasyon üzerindeki olası etkileri netleşmeden faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini bildirmişti. Bu tutum ise risk iştahını düşürerek kripto piyasalarında satış baskısının artmasına yol açtı.