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Trump, Türkiye'ye uygulanacak ek vergiyi artırarak onayladı!

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak ek gümrük vergisini yüzde 10'da yüzde 15'e yükselterek onayladı.

Haber Merkezi
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Trump, Türkiye'ye uygulanacak ek vergiyi artırarak onayladı!
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanacak ek gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselterek onayladı.

ABD, ek vergi uygulayacağı ülkeler listesine İngiltere, Kanada, İsrail ve Suriye gibi ülkeleri de dahil etti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

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