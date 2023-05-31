ABD'de mortgage faizleri 7 ayın en yüksek seviyesinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 26 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,7 azalarak düşüşünü 3'üncü haftaya taşıdı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,69'dan yüzde 6,91'e yükseldi ve 4 Kasım ile sona eren haftadan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,15'ten yüzde 6,41'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve son ekonomik verilerin yatırımcıları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceğine ikna etmeye başladığını belirtti.

Fratantoni, geçen hafta hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının yüksek mortgage faiz oranları nedeniyle azaldığını aktardı.