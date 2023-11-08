ABD'de toptan eşya stokları eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı. Toptan eşya stokları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 901,8 milyar dolar oldu. Eylülde toptan eşya stoklarının değişim göstermemesi bekleniyordu.

Toptan eşya stoklarındaki değişim, ağustosta ise yüzde 0,1 azalış olarak revize edildi.

Stoklar, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 düşüş kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları bir önceki aya göre yüzde 2,2 artışla 678,1 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışları, ağustosta yüzde 2 yükselmişti.



Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda da yüzde 0,9 arttı.