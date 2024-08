ABD’den 400’ün üzerinde kişi ve kuruluşa Rusya yaptırımı: Aralarında Türkiye’den de şirketler var

VoA Türkçe'de yer alan habere göre ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına destek verdikleri için dört yüzden fazla kişiye ve şirketlere yönelik yaptırım getirdi.

Çin, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu’dan çeşitli kişi ve kuruluşların da aralarında bulunduğu yaptırım listesinde, Türk vatandaşlığına sahip bir isim ve Türkiye merkezli şirketler de yer alıyor.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, "Rusya ekonomisini Kremlin'in askeri-endüstriyel kompleksinin hizmetinde bir araca dönüştürdü. Maliye Bakanlığı’nın eylemleri, Başkan Biden ve G7 liderlerinin Rusya'nın askeri-endüstriyel temelli tedarik zincirlerini ve ödeme kanallarını bozmak için verdiği taahhütleri uygulamaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Adeyemo, sözlerine"Dünya çapındaki şirketler, finans kuruluşları ve hükümetler, Rusya'nın askeri-endüstriyel tedarik zincirlerini desteklemediklerinden emin olmalılar" diye devam etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, bir X paylaşımında, ABD'ye yaptırımlar için teşekkür ederek, bunların Rusya'nın "Ukrayna'ya karşı saldırgan bir savaş yürütme" yeteneğini daha da zayıflatacağını söyledi.

Zelenski, "Rusya saldırganlığını sürdürdüğü sürece saldırgana yönelik baskının sürdürülmesi ve sürekli arttırılması gerekiyor" dedi.

I am grateful to the United States for imposing additional strong sanctions against Russia today.



Nearly 400 sanctions targets in a new US package will further weaken Russia's ability to wage an aggressive war against Ukraine.



Pressure on the aggressor must be maintained and…