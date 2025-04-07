Vatandaş dövize döndü, şirketler sattı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 214,06 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 185 milyar 45,93 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Mart ile sona eren haftada 185 milyar 259,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 928,86 milyon dolar artarak 114 milyar 23,93 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 714,79 milyon dolar azalarak 71 milyar 235,84 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı milyon 383,30 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 337,89 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 721,19 milyon dolar düşüş gösterdi.