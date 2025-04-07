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Trump’tan Fed’e baskı! "Faizleri düşür, enflasyon yok!”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fed’in faiz indirmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Enflasyonun düşüşte olduğunu savunan Trump, Fed’i yavaş hareket etmekle suçladı ve ticaret politikaları üzerinden Çin’i hedef aldı.

Haber Merkezi
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Trump’tan Fed’e baskı! "Faizleri düşür, enflasyon yok!”
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ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde de Fed Başkanı Jerome Powell’a seslenerek “Faiz oranlarını düşür Jerome ve politika oynamayı bırak!” derken, yeniden faizleri düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, “Yavaş hareket eden Fed faizleri düşürmeli” ifadesini yineledi.

Trump ayrıca," Petrol fiyatları düştü, faiz oranları düştü (yavaş hareket eden Fed faizleri düşürmeli!), gıda fiyatları düştü, ENFLASYON YOK ve uzun süredir suiistimal edilen ABD, halihazırda yürürlükte olan tarifeleri suiistimal eden ülkelerden haftada milyarlarca dolar getiriyor. Bu durum, en büyük suiistimalci olan ve piyasaları çökmekte olan Çin'in, uzun süredir uyguladığı gülünç derecede yüksek Gümrük Tarifelerine (Artı!) ek olarak Gümrük Tarifelerini %34 oranında artırmasına rağmen, suiistimalci ülkelere misilleme yapmamaları için yaptığım uyarıyı dikkate almıyor. On yıllardır ABD'nin nimetlerinden faydalanarak yeterince kazandılar! Geçmişteki “liderlerimiz” bunun ve daha pek çok şeyin Ülkemizin başına gelmesine neden oldukları için suçlanmalıdır. AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN!" dedi.

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