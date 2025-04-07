Korku endeksi yükselişte! “Ha gayret Trump rekora az kaldı...”

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı gümrük vergilerinin dünya ekonomisinde yaratabileceği olumsuz etkilerin beklentileriyle piyasalarda oynaklık artıyor. Borsalardaki sert düşüşler yayılırken, diğer varlıklarda da satışlar tetikleniyor.

Dünya siyasetinin de ana gündeminde yer alan ekonomik değişimler, korkuyu da artırıyor.

Korku endeksi

Piyasalardaki endişeyi gösteren en önemli gösterge olan VIX Endeksi, küresel finans krizi ve pandemi dönemi seviyelerine yaklaşıyor.

“İşte bu ürkütücü”

Prof. Dr. Fatih Özatay, VIX endeksindeki gelişmeler için şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşte bu ürkütücü... Küresel piyasalardaki riskten kaçınma göstergesi (korku endeksi: VIX) şu sıralarda 53,6'ya sıçradı. Küresel krizin en şiddetli döneminde 80'di (en fazla 100 olabiliyor) Pandemideki zirvesi ise 82. Ha gayret Trump: Rekora az kaldı...”

İşte bu ürkütücü...



Küresel piyasalardaki riskten kaçınma göstergesi (korku endeksi: VIX) şu sıralarda 53,6'ya sıçradı.



Küresel krizin en şiddetli döneminde 80'di (en fazla 100 olabiliyor)

Pandemideki zirvesi ise 82.



Ha gayret Trump: Rekora az kaldı... pic.twitter.com/zHIHWIRdD1 — Fatih Özatay (@OzatayFatih) April 7, 2025

Mahfi Eğilmez de korku endeksindeki yükseliş için “Piyasalardaki endişenin derecesini ölçen VIX Endeksinde son durum: 50,95 (40'ın üstü çok yüksek dalgalanma ve çok yüksek korku anlamına geliyor)” dedi.