ABD'li büyük bankadan 'TL' tahmini

Goldman Sachs, "Türk Lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna, "evet" yanıtını verdi.

Eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına işaret eden Goldman Sachs, "Bu da iç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açmıştır" dedi.

Reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle birlikte, yabancı döviz girişleri artış eğilimine girdiğine dikkat çeken Goldman Sachs,"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirasının en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği göz önünde bulundurulduğunda, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.