ABD’li dev banka artık TCMB’den artırım değil, indirim bekliyor

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, TCMB'nin dünkü faiz kararını değerlendirirken; yılın geri kalında bir faiz artırımı yapmasının çok olası görünmediğini belirtti ve politika faizinin yıl sonuna kadar 250 baz puan indirmesini beklediklerini açıkladı.

Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz kararı ve mesajlarını değerlendirirken, bankanın izleyeceği politikaya yönelik beklentilerini de açıkladı. TCMB’nin politika faizini 500 baz puan ve gecelik borçlanma/borç verme faizlerini bu oranın sırasıyla 300 baz puan altında ve üstünde belirlemesinin etkin faiz artırımını 650 baz puana getirdiğini aktaran Bank of America, para politikası duruşunun artık çok kısıtlayıcı hale geldiğini savundu.

BofA, "Sadece politika faizini değil, son dönemde attığı düzenleyici adımları da göz önünde bulundurduğumuzda TCMB'nin politika duruşunu artık oldukça kısıtlayıcı bir alana taşıdığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

“TCMB'den yeni bir faiz artırımı çok düşük ihtimal”

"Politikada duruşundaki yüksek sıkılık seviyesi göz önünde bulundurulduğunda, TCMB'nin tekrar faiz artırımına gitmesini çok düşük bir ihtimal olarak görüyoruz" değerlendirmesini yapan BofA, "Açıklamalarında daha fazla artırıma açık kapı bıraktılar; ancak ücret artışları, fiyat ayarlamaları ve seçim kampanyası harcamalarının etkisi azaldıkça aylık enflasyon eğiliminin ikinci çeyrekte itibaren yavaşlamasını bekliyoruz. Yıl sonunda enflasyonu yüzde 42 olarak görüyor ve yıl sonuna kadar 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceklerini düşünüyoruz" dedi.