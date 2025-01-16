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ABD’li dev banka euro-dolara karşı TL tavsiye etti

Bank of America, euro-dolar sepetine karşısında Türk lirasını tavsiye etti. BofA ekonomistleri 2025 yıl sonunda Türkiye'de politika faizinin yüzde 30, enflasyonun da yüzde 25’e gerileyeceğini öngördü.

Haber Merkezi
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ABD’li dev banka euro-dolara karşı TL tavsiye etti
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Bank of America (BofA) stratejistleri, ABD Doları’nın güçlenmesini sağlayan verilerine rağmen, yüksek kaliteli gelişmekte olan piyasalarda carry trade işlemleri için kapının açık olduğuna inandıklarını belirterek, euro ve dolar sepetine karşı 3 ay vadeli işlemlerde TL'nin alımı tavsiye etti.

Banka, ayrıca yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 ve enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25, 2026'da da yüzde 16’ya inmesinin beklendiğini belirtti.

Reel faizlerin pozitif kalması bekleniyor

Mikhail Liluashvili’nin aralarında olduğu stratejistler, “Hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyona göre reel faizlerin pozitif kalmasını beklediğimiz için dolar/TL'nin vadeli kontratların altında kalmasını bekliyoruz; bu da potansiyel olarak tasarruf sahiplerinin döviz yerine Türk lirasını tercih etmesine yol açabilir” dedikleri raporda, “Pozisyon yapımız, daha güçlü bir doların olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda, daha zayıf bir dolar ortamındaki yükselişin daha düşük olduğu anlamına da geliyor” ifadeleri kullanıldı.

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