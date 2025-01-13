10 günde 7 lokomotif hisse yüzde 4 ve üzeri getiri sağladı

Borsada yılın ilk 10 gününde BIST 30 hisselerinin 19’u yatırımcıya kazandırırken 11 hisse kaybettirdi. Hisselerin yüzde 63’ü yükseldi. Yedi hisse ise yüzde 4 ve üzeri getiri performansıyla dikkat çekti.

Borsanın lokomotifi niteliğindeki BIST 30 Endeksine dahil hisseler, yılın ilk 10 gününde pozitif performans sergiledi. Hisselerin %63’ü yatırımcısına kazandırırken, 19 hisse yükseldi, 11 hisse ise değer kaybetti. Asıl dikkat çekici nokta ise yükselenler arasında yedi hissenin %4 ve üzerinde prim yapmış olması. Bu durum, piyasadaki seçiciliğin kısa vadede de güçlü getiri sağlama potansiyeline işaret ediyor.

Yıla güçlü başlangıç yapan hisseler

Aselsan ve Türk Telekom, 10 günlük süre içinde %8’in üzerinde getiri sağlayarak öne çıkan hisseler oldu. Enerji, bankacılık ve holding sektöründen Astor Enerji, İş Bankası (C) ve Sabancı Holding ise %5-6 bandında yükseliş gösterdi. Bu hisseler, aynı zamanda yılın ilk günlerinde yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği sektörlerin ipuçlarını veriyor.

Zayıf kalan 11 hisse

BIST 30’daki bazı hisseler, yılın ilk günlerinde değer kaybederek zayıf bir başlangıç yaptı. Anadolu Efes, %12,73’lük düşüşüyle dikkat çekerken, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam gibi sanayi şirketleri %2’nin üzerinde kayıplar yaşadı. Gıda ve perakende sektöründen Ülker Bisküvi, Migros ve Bim Mağazalar gibi hisseler ise %1 ile %2 arasında değer kaybıyla öne çıktı. Bankacılık sektöründe Akbank daha sınırlı bir düşüşle %0,69 gerilerken, Kontrolmatik Teknoloji’nin düşüşü de %0,05 seviyesinde gerçekleşti. Brent petrolün varil fiyatı, soğuk hava koşulları ve azalan stoklar nedeniyle 76,92 dolara yükseldi. Dolar kuru 35,42 TL ve euro kuru 36,31 TL seviyelerinde bulunuyor. Euro/Dolar ise 1,02 ile zayıf bir seyir izliyor.

ZEYNEP’E SOR

EMİSYON PRİMİ Mİ, İSKONTO MU?

Emisyon primi; değer artış algısı, ek sermaye, güven, borçlanma düşüşü, esneklik. Talep azalması, fi yat riski, artan beklenti, satışta zorlanma riski.

İskonto; Yüksek talep, nakit akışı, düşük risk algısı, piyasa desteği, çeşitlilik. Gelir kaybı, yüksek maliyet, algı sorunu, hissedar etkisi.

Üç şirket tek çatı altında birleştiriliyor. Hedef madencilik ve enerji sektöründe sinerji sağlamak

Koza Madencilik ile Koza Altın’ın birleşmesi hissede çıkış sağlar mı? / Hasan Aydın

Hasan, Koza Madencilik’in sermayesinin %52,25’i İpek Enerji’ye ait bulunuyor. Nihayetinde ise Türkiye Varlık Fonu çatısı altında yer alıyor. Kasım ayında alınan kararla İpek Enerji, Koza Altın ve Koza Madencilik birleştirilerek tek çatı altında toplanacağı açıklandı. Bu şekilde uzun vadede madencilik ve enerji sektöründe bir sinerji oluşturulması hedefleniyor. Süreç devam ediyor. Hissenin fiyatı ise geçtiğimiz temmuzdan bu yana yatayda dalgalı seyrediyor. Fiyatın bir kademe yükselmesi talepte artışa işaret ediyor.

Endeksten çıkması uzun vadede sorun değil. Ancak üçüncü çeyrekte zarara dönmesi sorun

Kocaer Çelik’in BIST 50 Endeksinden çıkması fiyatı nasıl etkileyeceği hakkında bilgi alabilir miyim?/Coşkun İşler

Coşkun, bir şirketin BIST 50 Endeksinden çıkması, daha ziyade kurumsal yatırımcıların ilgisini azaltır. Bunun nedeni, birçok fonun ve portföy yöneticisinin yatırım kararlarını endeks bazlı yapmasıyla alakalıdır. Bu nedenle kısa vadede hisse üzerinde satış baskısı gündeme gelse de uzun vadede belirleyici olan şirketin mali performansıdır. Firmanın son paylaştığı dokuz aylık mali tablolara göre satışları %16 düştü. Dönem sonunda ise 2,4 milyon TL gibi sembolik düzeyde bir kârlılık gözlendi. Çeyreklik dönemlerle bakıldığındaysa üçüncü çeyrekte artan satışlara rağmen zarara döndüğü görülüyor. Maliyetlerini kontrol edebilmesi gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

TBT Fonu, borçlanma araçlarıyla bir ayda %5,8 kazandırdı

TBT Borçlanma Araçları Fonu, toplam değerinin %91,20’sini devlet tahvilleri ve %7,93’ünü ters-repo işlemlerinden oluşan bir portföyle yatırımcısına kazandır hedefliyor. Toplam değeri 607,4 milyon TL olurken, yatırımcı sayısı 3.075 seviyesinde. Yüzde 9,68 doluluk oranına sahip. Kısa ve orta vadeli tahvillerden oluşan aktif bir portföy yönetim stratejisi izliyor. Piyasa faiz oranlarına ve makroekonomik göstergelere göre esnek bir yönetim anlayışına sahip. Son bir aylık getirisi %5,81 seviyesinde gerçekleşti. Düşük risk kategorisindeki fonlar arasında kısa vadede sağladığı performans ile dikkat çekiyor. TBT Fonu, yatırımcılarına piyasa dinamiklerine duyarlı bir yaklaşım sunarken, borçlanma araçlarıyla kazanç arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Pınar Süt, TLREF+%3 faizden bono ihraç etti

Pınar Süt, nitelikli yatırımcılara 09.01.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 118.200.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%3 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 08.01.2026 olacak.

+%3 YILLIK FAİZİ TLREF

9 Ocak tarihli TLREF %46,68 seviyesinde bulunuyor. Pınar Süt’ün çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %3 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFPNST12616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TRABZONSPOR SPORTİF

Kartal tesisleri için gelir yaratma çalışmaları başladı. Önemli markalarla görüşmeler yapıyor

Trabzonspor Sportif, Ağustos 2024’te Kartal tesislerinin Kulüpten devraldığını duyurmuştu. Böylece alanda otuz yıllık daimi üst kullanım hakkını elde etti. Devir işleminin ardından, tesisin önceki dönemden kalan kiracılarının tahliyesi gerçekleştirilirken yeni kiracılar için girişimlere de geçtiği belirtildi. Şirket, tesisleri yine kiralama yöntemiyle değerlendirmeyi ve bu şekilde geliri artırmayı hedefliyor. Gelecekteki kullanımına yönelik projeler için de büyük markalarla görüşmelerde bulunuyor. Bu görüşmelerden elde edeceği sonuçları ve proje detaylarını ise bilahare kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Trabzonspor Sportif, bu girişimleriyle tesisin ticari potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Şirket, son mali tablosunda zarar açıkladı.

SANİCA ISI

Yeni satış sözleşmeleriyle 233 milyon TL’lik gelir sağladı. Tutar yıllık gelirinin %8’ine yakın

Sanica Isı, Türkiye genelindeki mevcut bayileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda toplamda 233.014.012 TL tutarında satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Bu kapsamda, 78.478.303 TL değerinde altyapı boru ürünleri, 93.438.870 TL değerinde üstyapı boru ürünleri, 35.643.039 TL değerinde radyatör ürünleri ve 25.453.800 TL değerinde kombi ürünleri için anlaşmaya vardı. Sözleşmenin toplam tutarı yıllık gelirinin %7,7’sine denk geliyor. Gerçekleştirilen satışlar, şirketin farklı ürün portföyüyle değişik segmentlerdeki müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermesi ve sektördeki konumunu güçlendirmesi açısından önemli bağlantılar olarak değerlendiriliyor. Sanica Isı son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında satışlarını düşürürken kârını artırdı.

ARD TEKNOLOJİLERİ

Türksat ile farklı bakanlıkların e-Devlet hizmetleri için anlaşmaya varıyor. Geliri büyüyor

ARD Teknolojileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile anlaşmaya vardı. Proje, e-Devlet hizmetleri ile alakalı çalışmaları içeriyor. Sözleşmesi Türksat ile 86.241.042 TL bedelle gerçekleştirilirken Projede, 42 personel çalıştırılacak. Şirket, aralık ayında Türksat ile yaptığı bir diğer anlaşma ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam eden e-Devlet hizmetleri ile alakalı olarak mevcut sözleşmenin 1,2 milyar TL bede ile bir yıl süre ile uzatıldığını duyurmuştu. Şirketin gerçekleştirdiği anlaşmalar gelirini büyütmede önemli bir destek sunacak. Ancak söz konusu hizmetlerin teknik personel çalıştırılmasını gerektiriyor olması maliyet ve giderlerinin de artmasına yol açıyor. Firma, dokuz aylık mali dönemde gelirini %38 artırırken dönem sonunda kârını %80 düşürdü.