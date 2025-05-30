Mayısta merkez sakin çevre hisselerse canlıydı

Aylık bazda büyük hisselerden ziyade küçükler daha iyi bir performans sergiledi. En çok yükselen sektör finansal kiralama faktoring olurken, yıllık kazançta da bu grup açık farkla önde. Gözlenen bu tablo, borsada artık yönün sadece merkezdeki hisselerden değil; yüksek potansiyelli marjinal alanlardan da belirlendiğini gösteriyor. Güçlü firmalar istikrar sunsa da, yüksek kazanç çevre hisselerde gözleniyor.

BIST 30 Endeksi’nde Emlak Konut (%14,36) ve Yapı Kredi (%13,48) başı çekti. Ancak bu hisselerin son haftaları negatif seyretti. Aynı dönemde BIST Tüm-100 dışı hisseler %20–28 arası getiri sağladı. Işıklar Enerji (%28), Katılımevim (%26), Ral Yatırım (%23) yatırımcısına güçlü getirirler sundu.

Turkcell, Akbank ve İş Bankası gibi hisseler %4–6 bandında sınırlı oranda yükseldi. Endeksteki ağırlıkları yüksek olan bu şirketler, yatırımcısına güven verse de, hızlı getiri arayanlar için yetersiz kaldı. Özellikle bankacılık hisselerinde toparlanma olsa da hız hâlâ sınırlı.

Yıllık bazda en çok kazandıran sektörler; finansal kiralama (%118), inşaat (%47) ve teknoloji (%43) oldu. Aylıkta ise yine finans, iletişim ve turizm öne çıktı. Klasik alanlar düşük seyirde kaldı. Alternatif sektörler yatırımcının yeni rotası haline geldi. Bu eğilim, portföy çeşitliliği için güçlü bir işaret sunuyor.

Mayıs ayı, durağan büyüklerin değil, esnek ve hızlı hareket eden hisselerin ayı oldu. Getiri, F/K oranı yüksek ama hacmi düşük şirketlerden geldi. Bu da risk alanların karşılığını bulduğunu gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

BORÇ/AKTİF Mİ, VARLIK/AKTİF Mİ?

KV Borç/Aktif; likidite riski, kritik oran, kaynağı anlamlandırma, erken uyarı. Pasife odaklanma, uyumu ve yatırımları görmeme, dönemsel dalgalanma.

Duran Varlıklar/Aktif; yatırım yapısı, rehber, uzun vadeli, sürdürülebilirlik. Likiditeyi görmeme, sıkışıklık riski, yanıltıcılık, azalan esneklik.

Bankanın kuruluşunu gerçekleştirdi. Sıra faaliyete geçmesine geldi. Eksiklikleri gideriyor

Katılımevim’in kurmayı planladığı bankada sürecin hangi aşamada olduğunu öğrenebilir miyim? / Arif Esen

Arif, Katılımevim geçtiğimiz aralık ayında BDDK’dan kuruluş izni alırken, mayıs ayında da İktisat Katılım Bankası ünvanıyla bankanın kuruluşunu tamamladı. Şimdilerde de faaliyete geçmesi için yapılması gereken eksiklikleri giderecek. Bunun için de yönetim kurulu, üst düzey yönetici atamaları, sistem altyapısı, şube planlaması ve sermaye yeterliliği gibi kriterleri tamamlayacak. Katılımevim’in süreci hızlı bir şekilde yürüttüğü dikkate alındığında, önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyete geçmesi mümkün olabilecektir. Öte yandan bankanın faaliyete geçmesi ile hem firmanın gelirinde çeşitlenme hem de artış yaşandığı gözlenecek.

Yılbaşındaki fiyat seviyesinin gerisinde duruyor. Düşüşte birden fazla faktörün etkisi söz konusu

Limak Doğu Anadolu Çimento’nun temettü ödemesine rağmen düşmesinin nedeni nedir? / Gökmen Özsu

Gökmen, temettü ödemesi hisse fiyatı açısından genellikle olumlu bir sinyal olarak algılanır. Ancak fiyat yalnızca temettü dağıtımıyla değil; aynı zamanda şirketin büyüme potansiyeli, sektörel gelişmeler, makroekonomik riskler ve yatırımcı psikolojisi gibi farklı faktörlerin birleşimiyle şekillenir. Limak Doğu Anadolu Çimento, mayıs ayında hisse başına 0,85 TL net temettü ödemesi yaparken temettü verimi %3,27 seviyesinde gerçekleşti. Hissenin fiyatı ise 2025’in başından bu yana yaklaşık %13,36 oranında geriledi. Düşüş, temettü dağıtımına rağmen kâr realizasyonu, düşen beklenti ya da bilanço bazlı temkinli yaklaşıma işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

Atlas Portföy’ün KHJ fonu, katılım ilkeleriyle uyumlu getiri arayışında

Katılım Hisse Senedi Fonu (KHJ), portföyünün tamamını katılım finans ilke ve esaslarına uygun BIST Katılım Tüm Endeksi’ndeki hisselere ayırıyor. Mütevazı büyüklüğe sahip olan fonun toplam değeri 3,3 milyon TL seviyesinde. Kıraç Galvaniz, Logo, Pasifik Lojistik, Aksa Enerji, Mavi gibi hisselere ağırlık veriyor. Vadeli işlemler, opsiyonlar ve katılım endeksine dayalı BYF’leri de portföyüne dâhil edebiliyor. Geride kalan 6 ayda %6,3’lik getiriye sahip olurken yılbaşından bu yana getirisi %2,61 seviyesinde bulunuyor. KHJ, faizsiz yatırım prensiplerine duyarlı, yerli hisselere odaklı yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor. Düşük hacim ve sınırlı pazar payına sahip fon, yılbaşından bu yana dalgalı seyir izliyor. Son dört ayın nisan hariç diğer aylarında fonda nakit çıkışı öne çıktı.

TAHVİL

Inveo Yatırım Holding, TLREF+%2 faizden bono ihraç etti

Inveo Yatırım Holding, nitelikli yatırımcılara 28 Mayıs 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%2 olarak belirlendi. 359 gün vadeli bono, tek kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 1 olan bononun kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 22 Mayıs2026 olacak.

TLREF+%2 YILLIK FAİZ

28 Mayıs tarihli TLREF %48,99 seviyesinde bulunuyor. Inveo Yatırım Holding’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %2 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFGKYH52610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ENKA İNŞAAT

İştiraki ABD merkezli firmayla anlaşmaya vardı. Havacılık sektörüne yönelik parça üretecek

Enka İnşaat’ın iştiraki Çimtaş Grubu bünyesindeki Çimtaş Hassas İşleme firması, prestijli bir iş birliğine imza attı. Şirket, ABD merkezli büyük bir havacılık firmasıyla 2026–2033 yıllarını kapsayan ve toplamda 527,5 milyon dolarlık çeşitli komponentlerin üretimini yerine getirecek. Havacılık sektörü, yüksek hassasiyet, kalite sertifikasyonları ve uzun teslimat sürelerine dayalı üretim süreçleriyle biliniyor. Çimtaş’ın büyük ölçekli bu sözleşmesi, sadece firmanın değil aynı zamanda Türk mühendislik ve üretim ekosisteminin de küresel rekabet gücünü güçlendirmesi açısından önemli bir gelişim olarak değerlendiriliyor. Tüm bunların dışında Enka İnşaat, 2025 ilk çeyrekte hem satışlarını hem de esas faaliyet kârını büyüttü. Şirket dönem sonu net kârını ise %18 geriletti.

GÜR-SEL TURİZM

Üç şehirde personel taşıma operasyonlarını devralıyor. Cirosuna olumlu yönde katkı bekliyor

Personel taşımacılığı alanında faaliyet yürüten Gür-Sel Turizm, yaptığı yeni anlaşmayla Flixbus – Kamil Koç’un Bursa, Manisa ve Düzce’deki personel taşıma operasyonlarını devralıyor. Anlaşma kapsamında toplam 18 aracın devri gerçekleştirilecek. Firma, ayrıca bu operasyonlarla sınırlı kalmamak üzere, toplamda 13 yeni taşımacılık sözleşmesi daha imzalayarak portföyünü genişletti. Yıllık yaklaşık 1,3 milyar TL’lik kontrat katkısı beklenen gelişmeyle Gür-Sel Turizm, hem cirosal büyümesini hem de kârlılık hedefini destekleyecek. Personel taşımacılığı, düzenli nakit akışı ve düşük operasyonel risk seviyesi nedeniyle kurumsal firmalar açısından cazip bir iş kolu olarak öne çıkıyor. Taşımacılık hizmetleri ancak şehir bazlı tahditli plakalarla yapılabilmekte.

ATP YAZILIM

Afrika’da yarı ortaklı bir şirket kuruyor. İştirak turizm sektörü teknolojisine hitap ediyor

ATP Yazılım’ın %100 dolaylı iştiraki Malta merkezli Zenia Limited ile Güney Afrika merkezli ServiosTech, arasında bir ön protokol imzalandı. Tarafl ar Afrika konuk ağırlama sektörüne yönelik yeni bir teknoloji şirketi kurmak istiyor. Mauritius merkezli kurulacak yeni girişimde tarafl ar eşit oranda ortak olacak. Şirketin sermayesine ilk aşamada her bir taraf 200.000 dolar katkıda bulunacak. Yeni şirket, sadece Güney Afrika’yla sınırlı kalmayıp 15’ten fazla Afrika ülkesinde faaliyet göstermeyi hedefl iyor. Afrika’nın konuk ağırlama sektörü, son yıllarda hızla büyüyor. IoT (nesnelerin interneti) ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin otellerden tatil köylerine, restoranlardan ulaşım hizmetlerine kadar pek çok alanda verimlilik ve müşteri deneyimi sağladığı biliniyor.