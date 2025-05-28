Sanayinin öncü şirketleri canlanma için bekleyişte

Güçlü piyasa değeriyle öne çıkan sanayi şirketleri, üretim gücü ve finansal kârlılıklarına rağmen beklenen fiyat performansını yakalamakta zorlanıyor. Borsanın en büyük 15 sanayi şirketinin toplam piyasa değeri 93 milyar doları aşıyor. Ancak bu büyüklüğe rağmen yıllık ortalama getirileri %6 seviyesinde kaldı. Aselsan ve Enka gibi istisnalar dışında, birçok büyük oyuncu hâlâ zayıf fiyatlarla işlem görüyor.

Tek başına piyasa değeri 16 milyar doları aşan Aselsan %130’luk yıllık getiriyle öne çıkarken, Ford Otosan ve Sasa gibi büyük şirketlerde çift haneli düşüşler göze çarpıyor. Listeye giren şirketlerin ortalama F/Kâr’sı 16,9 ve PD/DD ortalaması da 3,27 seviyesinde bulunuyor. Ancak göstergelerle fiyatlar arasında henüz tam bir uyumdan bahsetmek zor. Piyasa, büyüklükten ziyade gelecek algısını fiyatlıyor.

Ford Otosan, Tüpraş ve Coca Cola gibi bilinen şirketlerde yıllık düşüşler %19 ile %26 arasında değişiyor. Kent Gıda’nın 26,77 gibi yüksek bir PD/DD oranına rağmen listenin en çok kaybettiren şirketi olması, değerleme ile fiyat performansı arasındaki kopukluğa işaret ediyor. Benzer şekilde Şişe Cam da yüksek çarpanlara rağmen yatırımcısını mutlu etmekten uzakta.

Bu veriler, bazı güçlü şirketlerde fiyat hareketinin geciktiğini ama bunun bir zayıflık değil, fırsat olabileceğini gösteriyor. Sanayide yönünü bulanlar hareket etse de çoğu büyük şirket hâlâ uygun sinyali bekliyor. Piyasa değeri tek başına kazanç sağlamazken, o değerin nasıl yönetildiği daha fazla öne çıkıyor.

ZEYNEP’E SOR

FD/ESAS FAALİYET KÂR MI, FD/FAVÖK MÜ?

FD/EFK; operasyonel kârlılık, net başarı, finansman etkisinin olmaması. Örtüşmeme, uygulamalara duyarlılık, zararda işlevsizlik, yanıltıcılık riski.

FD/FAVÖK; nakit üretim ve operasyonel güç göstergesi, yaygınlık, sürdürülebilirlik. Gerçek kârı ve finansal riski görmeme, standart dışılık, yanıltıcılık.

Büyük ortak bir miktar payını borsa dışında sattı. İşlem piyasada likiditeyi etkilemedi

Efor Çay’ın büyük ortağı paylarını satacaktı. Satıp satmadığını öğrenebilir miyim? / Özgür Ekin

Özgür, büyük ortakların satış yapması, nakde dönme ya da yön değişikliği gibi gerekçelerle olabileceği gibi organizasyon değişikliği gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Öte yandan özel emir veya toptan alım satım prosedürüyle yapıldığında piyasadaki arz talep dengesi bozulmaz. Efor Çay’ın büyük ortağı İbrahim Akkuş da, şirket sermayesinin %5,79’una denk gelen payını Efor Holding’e sattı. Satış sonrası payı %69,42 oldu. Satışa konu payların borsada işlem görmeyen nitelikte olması nedeniyle piyasadaki likiditeyi herhangi bir şekilde etkilemesi beklenmemeli. Hissenin fiyatı ise halka arzdan bu yana yükselen bir ivmeyle hareket ediyor.

Birlikte hareket ettiği ortaklarla %50 güce sahip. İştiraki en uygun zamanda halka açıyor

Ral Yatırım Holding’in satın aldığı Anadolu Mikronize şirketinin borsaya gelişi ne zaman olacak? / Haluk Çevik

Haluk, Anadolu Mikronize’nin %10’unu tahsisli sermaye artırımı ve pay devri yoluyla satın alan Ral Yatırım Holding, işlemleri geçtiğimiz nisan itibarıyla tamamladı. Ral Yatırım Holding ve birlikte hareket ettiği diğer ortakların toplam payı %50’ye ulaştı. Açıklamada iştirakin fiilen devralındığı ifade edilirken halka arz edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Bununla birlikte Anadolu Mikronize’nin borsaya ne zaman geleceğine dair kesin bir tarih vermek zor. Ancak süreç aktif şekilde yürütüldüğü için piyasa koşulları da gözetilerek, SPK’nın onayının ardından, en uygun zaman diliminde gerçekleştirilmesi beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YLO fonu elektrikli araçlarla büyümek istiyor

Elektrikli Araçlar Değişken Fonu (YLO), elektrikli araç, batarya ve destekleyici sanayilere odaklanıyor. Toplam değerinin ağırlığı bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin paylarına yönlendirilmiş durumda. Portföyün %58,43’ü yabancı ve %14,95’i ise yerli hisselerden oluşuyor. 123 milyon TL büyüklüğe ve 4.738 yatırımcıya sahip bulunuyor. Yılbaşından bu yana getirisi %7,61 olurken son 1 yıllık getirisi de %16,62 seviyesinde gerçekleşti. YLO, elektrikli araç pazarında yaşanan küresel dönüşümle uyumlu stratejisi ile öne çıkıyor. Turkcell, Ford, Tofaş, Enerjisa ve Sabancı gibi sektörle doğrudan ilişkili şirketlere yaptığı yatırımlar, geleceğin mobilitesine katılım açısından güçlü sinyaller veriyor. Fon, elektrikli araç temasından yararlanmak isteyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Ziraat Katılım, %55,52 yıllık bileşik getirili kira sertifikası ihraç etti

Ziraat Katılım, 23 Mayıs 2025 günü kira sertifikası ihraç etti. Toplam tutarı 1.200.000.000 TL olan kira sertifikasının, yıllık basit getirisi %47, bileşik getirisi ise %55,52 oldu. Tek kupon ödemeli kira sertifikası 102 gün vadeli olup ödeme tarihi 5 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %13,13 olacak.

% 47 YILLIK BASİT GETİRİ

26Mayıs tarihli TLREFK %45,53 seviyesinde bulunuyor. Ziraat Katılım’ın çıkardığı kira sertifikası yıllık %47 basit getiri oranı, TLREFK’nın yaklaşık 1,47 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin önermiş olduğu getiri, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Kira sertifikası piyasada TRDZKVK92512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ONUR TEKNOLOJİ

Savunma alanında iki önemli proje için görüşmelerde sona gelindi. Sözleşmelerin imzası yakın

Onur Teknoloji, Savunma Sanayii Başkanlığı ile iki önemli proje kapsamında süreç yürütüyor. Şirket, gerek Sahil-Net Deniz Sistemlerinin yaygınlaştırılmasını gerekse TSK’nın komuta kontrol altyapısının dijitalleştirilmesini hedefl eyen görüşmelerde nihai aşamaya geçildiğini duyurdu. Her iki projenin sözleşme imzalarının ilerleyen günlerde atılması bekleniyor. Savunma sanayii projeleri, özellikle yerli dijitalleşme ve haberleşme altyapısının güçlendirilmesi noktasında stratejik bir öneme sahip. Sahil- Net benzeri projeler, Türkiye’nin kıyı güvenliğinde bağımsızlığını ve operasyonel kabiliyetini artırırken, komuta kontrol sistemlerinin sayısallaştırılması da modern harp doktrinlerine uygun, entegre savunma yapılarının inşası açısından kritik role sahip.

KUYAŞ YATIRIM

Potansiyel taşıyan sahalarda önemli madenlerin varlığını tespit etti. Miktar seneye belli oluyor

Kuyaş Yatırım, sahip olduğu ruhsatlı sahalarda gerçekleştirdiği etüt ve yüzey incelemeleri sonucunda potansiyel arz eden bölgelerde altın, bakır, demir ve puzolanik özellik taşıyan madenlerin varlığını tespit etti. Ön değerlendirme sondajlarının ardından şirket, bu bölgelerdeki maden rezervlerinin belirlenmesi amacıyla detaylı sondaj çalışmalarına devam etme kararı aldı. Önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması hedefl enen çalışmalar kapsamında, kaynak miktarının belirlenmesi, ekonomik değer taşıyan madenlerin rezervinin tespiti ve yatırım planlamasına esas veri toplanması amaçlanıyor. Madencilik sektöründe değerli maden ve endüstriyel hammadde arayışı, Türkiye gibi jeolojik olarak zengin ülkelerde stratejik yatırım alanlarından biri olarak görülüyor.

RUBENİS TEKSTİL

GES yatırımı için süreç EPDK izin aşamasında. Fabrika yatırımında ise makinalar alındı

Rubenis Tekstil, Şanlıurfa OSB’de hayata geçirilecek GES ihtisas bölgesinde 20 MW’lık bir güneş enerjisi santrali kurmak üzere başvuru sürecini tamamladı. Projenin anahtar teslim kurulumu için CW Enerji ile 10 milyon dolara anlaştı. Süreç EPDK onay aşamasında bulunuyor. Diğer taraftan 200 makina kapasiteli yeni Tam Entegre Hazır Giyim Fabrikası için makina alımları da tamamlandı. Şirketin GES yatırımı, sadece enerji maliyetlerini kontrol altına almakla kalmayacak, aynı zamanda firmanın çevresel sürdürülebilirlik politikaları açısından da önemli bir adım olacak. Benzer şekilde son aşamasına yaklaştığı Tam Entegre Hazır Giyim Fabrikası ile de hızlı ve daha uygun maliyetlerde üretim imkanı elde edecek. Rubenis Tekstil, yılın ilk çeyreğinde ise düşen gelirle birlikte zarar yazdı.