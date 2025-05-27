Kârlı ve hızlı şirketler iskontolu işlem görüyor

Özsermaye kârlılığı, bir şirketin kendi kaynaklarıyla ne kadar verimli çalıştığını gösterir. Oranın yüksekliği firmanın da özkaynağını o denli etkili kullandığı anlamına gelir. Borsada özsermaye kârlılığı yüksek, stok devir hızı güçlü ve piyasa değeri büyük kimi şirketlerde yıllık getiri negatif bölgede bulunuyor. Bu hisseler açısından temel verilerle piyasa davranışı arasındaki kopukluk belirginleşiyor.

Fiyat tepkisi zayıf

Çelebi, Ford Otosan, İş Yatırım ve Mia Teknoloji gibi şirketler, %30’un üzerinde özsermaye kârlılığına sahip. Ancak bu hisselerin tamamı son bir yılda yatırımcısına kaybettirdi. Çelebi %51 özvarlık kârlılığı ile öne çıkarken, fiyatı %6 düştü. Ford Otosan ve Coca Cola da benzer şekilde yüksek kârlılığa rağmen %20’nin üzerinde değer kaybetti.

Ürünler hızlı satılıyor

Stok devir hızı şirketin elindeki malı ne kadar hızlı çevirdiğini gösterir. Oran, özellikle üretim ve perakende sektörlerinde işletme verimliliğinin önemli bir göstergesidir. Çelebi’nin stok devir hızı hayli yüksek. Ancak fiyat performansı aynı oranda karşılık bulamıyor. Mia Teknoloji ve Yeo Teknoloji gibi hisselerin de hem verimliliği hem de kârlılık güçlü. Ancak piyasa henüz bu yapıyı fiyatlamıyor.

Piyasa bekliyor, şirketler üretiyor

Mevcut tablo, piyasanın sadece bilanço verilerine göre değil, aynı zamanda beklenti ve sektör algısına göre de hareket ettiğini gösteriyor. Yatırımcı, kârlılığı yüksek olan şirketlerde dahi yön tayini için daha net sinyaller arıyor. Bu durum, güçlü şirketlerde geç fiyatlamanın da bir fırsat alanı sağlayabileceğini gösteriyor.

ZEYNEP’E SOR

KALDIRAÇ MI, MARJ MI?

Kaldıraç; az parayla yüksek kazanç, etkin kullanım, hızlı kazanç, profesyonellik. Yüksek risk, aşırı zarar olasılığı, pozisyonun kapanma riski, stres.

Marj; risk yönetimi, likidite kontrolü, risk sinyali, dayanıklılık, disiplin. Nakit bağlama, karmaşıklık, risk olasılığı, hızlı marj erozyon ihtimali.

Mali performans fiyat üzerinde etkili bir faktördür. Kârdaki büyümenin devamı önemli

ARD Teknolojileri’nin yılbaşındaki fiyat seviyesine yükselmesi mümkün mü? / Umut Öztürk

Umut, hisse fiyatları şirketin mali yapısı, büyüme potansiyeli, beklentiler ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte. Kısa vadeli fiyat hareketleri bazen spekülatif dalgalanmalardan kaynaklansa da orta ve uzun vadede belirleyici unsur şirketin sürdürülebilir kârlılığıdır. Bu nedenle güçlü bilançoya ve cazip çarpanlara sahip şirketlerin zamanla değer kazanması şaşırtmamalı. ARD Teknolojileri ilk çeyrekte gelirini artırırken 102 milyon TL net kâr açıkladı. Birçok firmanın zarar ettiği bir süreçte firmamın zarardan kâra dönmesini olumlu görmeli. Mevcut performans sürdüğü takdirde, fiyata da yansıyacaktır..

İstikrarlı çıkış için gelir ve kârlılıkta düzenli büyüme şart. Aksi takdirde çıkışlar sınırlı kalır

Galatasaray Sportif’in düşüşünün durduğu söylenebilir mi? / Emin Okur

Emin, bir hissenin fiyatındaki düşüşün durması, satış baskısının azalması, yatırımcı ilgisinin artması veya olumsuz beklentilerin fiyatlara yansıması ile mümkündür. Bu tür dengelenme dönemlerinde fiyatlarda yatay bir seyir gözlemlenir. Ancak bu durum her zaman kalıcı bir toparlanma anlamına gelmez. Düşüşün durduğunu söyleyebilmek için temel olarak olumsuz gidişatın yavaşlaması gerekir. Ayrıca yatırımcıların yeni bilgi akışını nasıl fiyatladığı da bu süreci belirler. Galatasaray Sportif, henüz arzu edilen gelir ve kâr büyümesini yakalayabilmiş değil. Bu nedenle dönemsel yükselişler olsa da kalıcı çıkış için daha fazlası gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

Ziraat Portföy’ün TCA fonu son bir yılda %78 getiri sağladı

Altın Katılım Fonu (TCA), portföyünün ağırlığını altın ve altına dayalı faizsiz enstrümanlara ayırarak katılım finans ilkeleriyle yatırımcılara güçlü bir değer koruma aracı sunuyor. 39,5 milyar TL fon büyüklüğüne ve %96,38 gibi dikkat çekici bir doluluk oranına sahip. Son 1 yılda %77,99, yılbaşından bu yana da %38,80 getiri sağladı. Kıymetli maden kamu kira sertifikaları (%59,38) ve doğrudan kıymetli maden yatırımları (%25,10) fon portföyünün ana taşıyıcıları arasında yer alıyor. Enfl asyona karşı koruma arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Pazar payındaki %19,17’lik büyüklüğü ve 47.720 yatırımcıyla geniş bir tabana sahip. Bu da yatırımcı nezdindeki yüksek ilgiye işaret ediyor. Altın bazlı, faizsiz ve katılım ilkesine uygun yapısıyla TCA, hem istikrar hem performans arayanlara hitap ediyor

TAHVİL

Karsan Otomotiv, %53,03 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Karsan Otomotiv, 23 Mayıs 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %53,03’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 364 gün vadeli olup ödeme tarihi 22 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %52,85 olacak

% 53 YILLIK BASİT FAİZ

23Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,9 seviyesinde bulunuyor. Karsan Otomotiv’in çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 4,1 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23 Mayıs 2025 olurken piyasada TRFKRSN52617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KATILIMEVİM

Katılım bankasının kuruluş işlemleri tamamlandı. Faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

Katılımevim, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü katılım bankası projesinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Şirketin %99,9 oranında sermayedarı olduğu katılım bankası için BDDK’dan geçen yıl onay çıkmıştı. Son durum itibariyle de “İktisat Katılım Bankası A.Ş.” ünvanıyla bankanın kuruluşunu gerçekleştirerek tescil işlemlerini tamamladı. İktisat Katılım Bankası›nın faaliyete geçmesi, Katılımevim’in finansal grup yapısında büyüme, müşteri ekosisteminde derinleşme ve alternatif finansman kaynaklarına erişim açısından önemli bir sıçrama beklenmeli. Bankanın faaliyet izni sonrası sunacağı ürünler ve hedef müşteri segmentleri, Katıımevim’in sadece tasarruf finansmanı değil, katılım bankacılığı alanında da güçlü bir oyuncu olmayı amaçladığını gösteriyor.

LİNK BİLGİSAYAR

Güvenlik ve otomasyon çözümlerinde referans gücünü artırıyor. Gelirlerine de olumlu yansıyor

Link Bilgisayar, Aselsannet ile imzaladığı sözleşme kapsamında özel güvenlik teknoloji ürünlerinin teslimat sürecini tamamladı. Söz konusu durum firmanın sektörel konumunu daha da güçlendirirken, farklı sektörlerde ve benzer yüksek teknolojili projelerde yer alma potansiyelini artırdı. Öte yandan şirket, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği teknoloji altyapı projesini de tamamladı. Söz konusu projede; geçiş kontrol sistemleri, güvenlik sistemleri, görüntüleme sistemleri ve plaka tanıma sistemlerini içeren yeni nesil donanım ve yazılımlar üniversite kampüsüne entegre edilerek devreye alındı. Projeler, güvenlik ve otomasyon çözümlerinde referans gücünü artırırken gelirini de olumlu yönde destekliyor. Şirket ilk çeyrekte gelirini %1.131 artırdı.

E-DATA TEKNOLOJİ

İki şirketin distribütörlüğünü aldı. Her iki firmanın da Türkiye’deki tek dağıtıcısı olacak

E-Data Teknoloji, teknoloji distribütörlüğündeki portföyünü iki uluslararası iş birliğiyle genişletti. Merkezi Çek Cumhuriyeti’nde bulunan North Commerce ile yapay zekâ destekli siber güvenlik platformlarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenirken, Çinli Anycubic ile de üç boyutlu yazıcı ve filamentlerinin Türkiye yetkili distribütörlüğü için anlaşmaya vardı. Yapılan sözleşmelere göre E-Data, hem North Commerce’in geliştirdiği ileri düzey siber güvenlik çözümlerinin, hem de Anycubic’in 3D baskı ürünlerinin Türkiye’deki tek dağıtıcılığını yerine getirecek. Siber güvenlik ve üç boyutlu yazıcılar, günümüzün en hızlı büyüyen iki teknoloji segmenti arasında yer alıyor. Şirketin bu girişimi, ürün gamını çeşitlendirmesine katkı sağladığı gibi gelirini de büyütecek.