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ABD’li dev enflasyonda düşüşe “temkinli” yaklaştı

Citi ekonomistlerinin TÜİK Aralık 2024 enflasyon verilerine yaptıkları değerlendirmede, "Fiyatlardaki keskin artış, döviz kuru geçişkenliği ve fiyat dinamiklerindeki bozulmanın seküler yapısı, enflasyondaki düşüş sürecine ilişkin temkinli duruşu korumaya neden oluyor" denildi.

Haber Merkezi
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ABD’li dev enflasyonda düşüşe “temkinli” yaklaştı
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Citi Group ekonomistleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminlerine uyumlu gelen enflasyonun iyimser tarafta kalmış olabileceğini belirten ekonomistler, hanehalkı ile reel sektör beklentilerinin yetkililer tarafından öngörülenden daha yavaş bir dezenflasyon sürecine işaret ettiğini vurguladı.

İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından kaleme alınan değerlendirmede şu görüşler dile getirildi:

“Fiyatlardaki keskin artış, döviz kuru geçişkenliği ve fiyat dinamiklerindeki bozulmanın seküler yapısı, enflasyondaki düşüş sürecine ilişkin temkinli duruşu korumaya neden oluyor.

Aylık enflasyon verileri (beklentilerle birlikte), ekonomik faaliyetin hızı ve yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri piyasa duyarlılığının şekillenmesinde kritik işaretler olacak.

Ayrıca, politika yapıcıların durgunluğu önlemek için daha destekleyici bir duruşu tercih etme olasılığının ve yıl ortasına kadar yeni bir asgari ücret artışının TL cinsi varlıklara olan iştahı etkileyebilecek önemli faktörler arasında.

Bu çerçevede, politika faizi yılsonu itibarıyla yüzde 30 seviyesinde görüyor ve maliye ve gelirler politikalarının destek derecesine ilişkin belirsizliğin yarattığı riskler dikkate alınmaya devam ediyoruz.”

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