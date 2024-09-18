ABD'li milyarder Ray Dalio açıkladı: İşte dünya ekonomisi için risk oluşturan 5 büyük faktör!

ABD'li milyarder Ray Dalio, dünya ekonomisinin merkezindeki beş temel faktörü sıraladı. Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates'ın kurucusu Dalio, Singapur'da düzenlenen Milken Enstitüsü Asya Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu faktörlerin birbiriyle ilişkili ve döngüsel olduğunu belirtti.

Dalio’nun açıklamaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde büyük ilgi gördü.

Borç, para ve ekonomik döngü

CNBC'nin haberine göre Dalio'nun ilk dikkat çektiği konu, ABD ekonomisinin borç ve para politikaları oldu. ABD Merkez Bankası’nın bu hafta alacağı faiz kararına dair belirsizlikler sürerken milyarder iş insanı, ülkenin artan borçlarının nasıl yönetileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

“Fed’in faiz oranlarını değiştireceği bir döneme giriyoruz. Bu değişim tüm bu borç dinamiğini nasıl etkileyecek? Bu borçlar nasıl yönetilecek?” sorularını yönelten Dalio, ABD’nin borç servisine ayrılan bütçenin geçen yıla göre yüzde 30 artışla 1,04 trilyon dolara ulaştığını hatırlattı. Bu rakamın yıl sonuna kadar 1,15 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Dalio, bu yükün zenginlik birikimi üzerindeki etkisinin de sorgulanması gerektiğini vurguladı.

İç düzen ve düzensizlik

Dalio, ikinci olarak ABD'deki iç siyasi gerilimlere işaret etti. Özellikle yaklaşan başkanlık seçimlerine dikkat çeken Dalio, ülke içinde sağ ve sol arasındaki büyük servet ve değer farklarının “uzlaşmaz” hale geldiğini ve bunun düzenli bir güç geçişini bile tehlikeye sokabileceğini belirtti.

ABD'de yapılan son anketler, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski Başkan Donald Trump’tan daha fazla kazanma şansına sahip olduğunu gösteriyor. Dalio’ya göre, başkanın kim olacağı, ekonomiyi doğrudan etkileyen bir faktör olmasa da bu tür siyasi gerilimler, iç düzeni tehdit ediyor.

Büyük güç çatışmaları

Üçüncü sırada Dalio, ABD ile Çin arasındaki gerilimlere dikkat çekti. Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları, Tayvan'ın siyasi durumu ve ekonomik tarifeler gibi konuların iki ülke arasındaki ilişkileri şekillendirdiğini belirten Dalio, bu tür jeopolitik çatışmaların küresel düzeyde etkilerinin olacağını ifade etti.

Dalio, “Savaş korkusu muhtemelen her iki tarafı da frenleyecek, ancak bu bir düzensizlik demek” diyerek bu gerilimlerin süreceğini öngördü.

Doğa olayları

Dördüncü olarak Dalio, tarihte insanlık ve toplumlar üzerinde en büyük etkisi olan olayların savaşlardan ziyade doğa olayları olduğunu vurguladı. Kuraklıklar, seller ve pandemilerin, daha fazla insanın ölümüne neden olduğunu ve iç düzenlerin yanı sıra uluslararası düzenlerde de değişikliklere yol açtığını belirtti.

İklim değişikliğiyle ilgili endişelerini dile getiren Dalio, Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre her 1°C'lik sıcaklık artışının, küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da yüzde 12'lik bir kayba yol açacağını hatırlattı.

Teknoloji

Son olarak Dalio, teknolojinin gelecekte hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler barındırdığını söyledi. Teknolojinin doğru benimsenip yatırım yapılması durumunda, verimlilik açısından muazzam bir potansiyel sunduğunu belirten milyarder, teknoloji alanında başarılı olan ülkelerin askeri alanda da üstünlük sağlayacağını ifade etti.

Dalio, teknolojinin kazananlarının bir avuç insan olabileceğini, ancak teknolojiyi doğru kullananların hem ekonomik hem de askeri savaşta üstün geleceğini vurguladı.

Bu beş faktörün birleşiminde, sürprizlerin daha çok olumsuz yönde olacağını dile getiren Ray Dalio, dünya ekonomisi üzerindeki baskıların artacağını öngördü.