Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'un Mart ayı "İstatistik Raporu"na göre, 2025 yılı Ocak-Mart döneminde ise %14,92 düşüşle 532 bin 192 açık iş alındı. Açık işlerin %98,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (201.511 açık iş) imalat sanayi sektöründe kaydedilirken, en çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Reyon Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde oldu.

Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,07 düşüşle 2 milyon 169 bin 549 kişi oldu. Geçen yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 334 bin 580 seviyesindeydi.

Kayıtlı işsizlerin %51’i erkek, %49’u kadın, %20,8’i 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe Yerleştirme

Mart ayında İŞKUR aracılığıyla 68.059’u (%60,6) erkek, 44.161’i (%39,4) kadın olmak üzere 112.220 işe yerleşme gerçekleştirildi.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde ise 315.721 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Mart 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR Ocak-Mart 2025 döneminde 114.433 kadın, 91.506 genç, 12.720 engelli ve 61.638 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.