Açlık sınırı 22 bin lirayı geçti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, dört kişilik bir ailenin açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ekim 2024 sonuçları açıkladı. Araştırmaya göre açlık sınırı bir önceki aya göre 1024 lira arttı, 22 bin 24 liraya yükseldi.

Açlık sınırı; bu yıl sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 5 bin lira üzerine çıktı. Asgari ücret 68 bin 245 liralık yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 25’ini karşılayabildi. Temmuzda 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının ancak yüzde 56’sını karşılayabiliyor.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise ekim ayında 1384 liralık artışla 46 bin 221 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı da önceki aya göre 2 bin 372 lira artarak 68 bin 245 liraya kadar çıktı. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı 6 bin 604 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 17 bin 746 lira ve yoksulluk sınırı ise 24 bin 386 liralık artış kaydetti.

ANKA'nın haberine göre Birleşik Kamu-İş’in araştırmasındaki saptamalar şöyle: “Ankara’da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ekimde bir önceki aya göre 229 lira, yıllık olarak ise 2 bin 71 lira artarak 6 bin 325 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki ay değişmezken, geçen yılın aynı ayına göre ise 95 liralık artışla 428 lira oldu.

Bir önceki aya göre değişmeyerek 4 bin 640 lirada kalan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise bin 122 lira arttı.

Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 23 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 698 lira artarak 2 bin 32 lira oldu.

Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 693 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 18 lira artarak 3 bin 117 lira olarak hesaplandı.