AJet, 7 günde 8 yeni dış hat açılışı yapacak

7 günde 8 dış hat açılışı

Toplam 32 ülke ve 95 noktaya sefer yapan, AJet, 6 aylık bir sürede 11.6 milyon yolcu taşıdı. Türkiye’nin en büyük ikinci havayolu şirketi olmayı hedefleyen AJet, uçuş ağını hızlagenişletti. AJet, kutsal mekanların bulunduğu Suudi Arabistan’daki Riyad, Medine, Dammam, Cidde şehirleri ile Kızıldeniz’in gözde tatil yerleri Şarm El–Şeyh ve Hurgada, Bosna-Hersek’in tarihi kenti Tuzla ve Bahreyn’e düzenli seferler yapacak.

AJet’in yeni 8 dış destinasyon İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen törenle duyuruldu. Törene AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Sarp: Yıl sonu hedefimiz 16 milyon yolcu

Törende konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, genişleyen uçuş ağıyla iç hatların yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika’da kararlılıkla büyüdüklerine dikkat çekti.

Kerem Sarp, “Heyecanlı ve gururluyuz. Bugün itibarıyla 8 yeni dış hattımızı devreye alıyoruz. İlk seferlerimizi bugün, buradan; Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, Suudi Arabistan ve Mısır’a yapacağız. 2 Ekim itibarıyla Bahreyn’e haftada 4 sefer olmak üzere uçuş başlatıyoruz. Önemsediğimiz diğer bir durak ise Bosna-Hersek’in tarihi Tuzla kenti. Tuzla’ya ilk seferimiz 7 Ekim’de. Tarihi kente haftada 1 karşılıklı seferimiz olacak. Türkiye’nin en genç havayolu olarak uçuş ağımızı hızla genişletiyoruz. AJet adı altında 6 ayda 11. 6 milyon yolcu taşıdık. Yıl sonuna kadar 16 milyon yolcu hedefimiz var. O sayıyı da aşacağımızı bekliyoruz” dedi.

“AJet olarak uçak filomuzu gençleştiriyoruz”

Çevreci yeni nesil uçaklardan oluşacak filolarıyla, 2025 yılında pazar payında daha fazla büyümeyi hedeflediklerini belirten AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, “Uçuş filomuzu gençleştiriyoruz. Önümüzdeki senenin planların içinde yeni jenerasyon, 738 Maxuçaklarımız gelecek. Filo yaşımız hızlı bir şekilde düşecek, daha sürdürülebilir daha karbon salınımı az uçakları kullanmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde Airbus filomuzu da büyütüyoruz . Önümüzdeki yıl daha genç uçaklarla, yeni nesil uçaklarla yolcularımıza hizmet etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yeni hatlar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Suudi Arabistan

-1 Ekim Cidde– Haftada 4 sefer

-2 Ekim Riyad– Haftada 6 sefer

-2 Ekim Medine – Haftada 6 sefer

-2 Ekim Dammam – Haftada 5 sefer



Mısır’daki uçuş noktaları

-1 Ekim Şarm El-Şeyh – Haftada 5 sefer

-1 Ekim Hurgada – Haftada 5 sefer

-2 Ekim Bahreyn – Haftada 4 sefer

-7 Ekim Tuzla – Haftada 1 sefer