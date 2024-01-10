Emeklilere ek zam için önemli gelişme: Bakanlık çalışma başlattı

ANKARA (EKONOMİ) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığını ve gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının beklendiğini söyledi. Güler, konuyla ilgili yasal düzenlemenin ise ocak ayının üçüncü haftasında sonuçlandırılmasını planladıklarını açıkladı.

Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaretinde gazetecilerin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Güler, bir etki analizi yapıldığını, bütçe imkanları, oransal manada artış durumu dikkate alınarak yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulacağını belirterek, “Kabine toplantısında tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bir kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret desteğinin 700 lira çıkarılması ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili 7-8 maddelik bir kanun teklifimiz, onun içerisinde değerlendirilir. Şu anda Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bugün bir görüşme yaptım. Önümüzdeki haftaya kadar biter, Kabinede değerlendirilir ve Ocak ayının üçüncü haftası gibi sonuçlandırmış oluruz” dedi.