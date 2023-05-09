Akaryakıt fiyatlarında zam var mı? Benzin, motorin fiyatı ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları, seçim dönemi yaşanırken dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol ve döviz fiyatyarındaki değişimler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olurken üst üste indirimlerden sonra benzin ve motorin fiyatyarında çifte zam geldi. 9 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarındaki oyname herkesin cebini yakından ilgilendiriyor.
Güncel akaryakıt fiyatları internette sık arananlar arasına girdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi.
Benzine zam gelecek mi? 9 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzine 6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim yapıldı. Motorin fiyatlarına ise 4 Mayıs'ta 1 lira 30 kuruş indirim yapılmıştı.
8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam yapıldı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin 19.76 TL,
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,53 TL,
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,47 TL,
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 19.81 TL,
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,59 TL,
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,50 TL oldu.