Akaryakıtta ÖTV zammı yeni yılda güncellenecek! Peki artış pompaya nasıl yansıyacak?

2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak ÖTV zammı hem akaryakıtta hem de alkol ve tütün ürünlerinde zamları beraberinde getirecek. 3 Ocak 2025’te TÜİK tarafından açıklanacak Yİ-ÜFE artışı oranında zamlanacak ÖTV tutarı fiyatlara yansıyacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Sözcü’ye, akaryakıtta otomatik ÖTV zammının 3 Ocak 2025'te fiyatlara yansıyacağı tabloyu değerlendirdi. Bingöl, otomatik ÖTV zammının alkol ve tütün ürünlerine de yazdı ve “Litre alkolde 104,11 TL ÖTV artışı olacak” dedi.

“2025’e zamla uyanacağız”

2025’te geçerli olacak vergi zamları Yeniden değerleme oranında artacak. Böylelikle 2025 yılına otomatik olarak zamla girilecek.

Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilme yetkisi bulunan Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayınlanacak. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle pek çok vergi, harç, cezalar yeniden değerleme oranı yüzde 43 olarak belirlenmişti, ancak resmileşmedi. Bazı vergi ve harç kalemlerinde Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranından daha düşük veya yüksek oran üzerinden artış yaptırma yetkisi var. Bazı vergi kalemlerinde ise (emlak vergisi gibi) Cumhurbaşkanı aksi yönde karar almaz ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında bir artış olacak. Trafik cezalarında ise Cumhurbaşkanının yetkisi yok. Yani 1 Ocak gece 00.00’dan sonra bu cezalar yüzde 43,93 oranında artacak.

Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ÖTV zammı geliyor

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 14 Temmuz 2023 tarih ve 7456 sayılı Kanunla ÖTV Kanununda bir değişiklikle ve akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarlarının altı ayda bir Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik olarak artırılması yöntemi vergi sistemimize girdiğini dikkat çekerek “Böylece daha önce alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki altı aylık otomatik artış uygulaması böylece geniş bir ÖTV ürün yelpazesine sahip sayılı liste için de geçerli oldu. Anlayacağınız; daha önceleri Cumhurbaşkanının yetki kullanımıyla manuel olarak artırılan akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarları artık altı ayda bir otomatik artmaktadır. Cumhurbaşkanı “Bu dönem artışa gerek yok.” diye bir karar almadığı sürece artış hiçbir işleme gerek kalmadığından kendiliğinden olacak ve pompaya yansıyacak” diye konuştu.

ÖTV zamlarının araç fiyatları ve cep telefonlarına etkisini de dikkat çeken Bingöl, “ÖTV listelerinde mükellef aleyhine vergi artışı öngören alanlarda otomatik artışa gidilirken örneğin taşıtlarda aracın değerine göre tabi olacağı ÖTV oranının tayin edildiği matrah dilimlerinde otomatik bir artış söz konusu olmuyor. Aynı durum cep telefonları için de geçerli.

Anlayacağınız vergi sistemimiz vatandaşın vergi yükünü artırırken otomatik, azaltması gereken alanlarda, indirim, istisnalarda ise manuel olarak çalışmaktadır” dedi.

2025 ÖTV zammı pompaya nasıl yansıyacak?

3 Ocak 2025 Cuma günü TÜİK tarafından Aralık 2024 Yİ-ÜFE rakamları açıklandığında akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutar artışları netleşeceğini söyleyen Ozan Bingöl, aralık 2024 Yİ-ÜFE oranları için farklı oranlar üzerinden simülasyon yaparak pompaya yansıyacak ÖTV ve KDV güncellemesi oranlarını farklı oranlar üzerinden hesapladı.

Ozan Bingöl’ün oluşturduğu tabloya göre aralık 2024 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı yüzde 1 bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 8,2 oranında artacak. Hesaplamayı yapan Bingöl, “Örneğin; en son 03.07.2024 tarihindeki ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki 11,2965 TL olan maktu ÖTV tutarı 3 Ocak 2025 tarihinde 12,2228 TL’ye çıkacaktır. Tabi, bizde verginin vergisi de alındığından, bu ÖTV artışı üzerinden bir de yüzde 20 KDV alınacağından otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammı daha yüksek olacaktır” dedi.

Bingöl, Aralık 2024 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde 1 bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 1 lira 11 kuruş olacaktır” dedi.

Otomatik ötv zammı alkol ve tütün ürünlerine de yansıyacak

ÖTV listesinde yer alan ürünlerden alkol ve tütün ürünlerinin de altı ayda bir otomatik ÖTV zammına tabi olduğunu belirten Bingöl, “Bu ürünler için belirlenmiş maktu ÖTV tutarları altı aylık Yİ-ÜFE artışıyla birlikte otomatik olarak artmaktadır. Artmaması için Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde bir karar alınması gerekmektedir. Otomatik ÖTV artışı kapsamında Aralık 2024 için Yİ-ÜFE oranı %1 bile gelse maktu ÖTV tutarları 3 Ocak 2025 tarihinde %8,2 oranında artacaktır. Buna göre; Bir litre alkolde 1.269,72 TL olan ÖTV, ÜFE’nin Ocak ayında %1 gelmesi halinde artış oranı %8,2 olacaktır. Yani bir litre alkolde 104,11 TL ÖTV artışı olacaktır” dedi.