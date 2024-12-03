Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’ta başlayacak olan asgari ücret komisyonu görüşmeleri öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Atalay, CNBC-e’den Hazal Ateş’in aktardığına göre, değerlendirmelerinde asgari ücret zammının çalışanlara 1 Şubat'ta ulaşacak olmasına karşın 150 gündür ülkede asgari ücretin konuşulduğunu belirtti.

"Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz?"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın “Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil” açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi:

“Asgari ücret ile ilgili algı operasyonu yapılıyor. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Asgari ücret bu ülkede geçim ücreti oldu. Bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşveren örgütleri 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin, insanların ailesi ile nasıl geçineceğine dair açıklasın. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli. Önümüzdeki hafta komisyon toplanarak rakamları tespit edecek. Önce hükümet ve işveren rakamı açıklayacak, sonra biz rakamımızı açıklayacağız.”

“Enflasyona yol açmıyor”

Türk-İş Başkanı Atalay, "Asgari ücret artışının enflasyona yol açmadığını 2024’te gördük. 2024’te asgari ücret bir defa arttı ama enflasyonun düşmediği görüldü" derken, beklentilere yönelik de "Haftaya işveren ve hükümetin rakamlarını görelim sonra biz açıklarız" dedi.