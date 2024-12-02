  1. Ekonomim
  2. İş Dünyası
  3. MÜSİAD Başkanı Asmalı: Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil
Takip Et

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, “Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Bana göre asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil
Takip Et

Türkiye’nin önde gelen işverenlerinin bulunduğu Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı BloombergHT yayınında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asmalı, asgari ücret zammı için yüzde 25 kritik sınırına dikkat çekerken, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon hedeflerine zarar getirmesinin doğru olmadığını belirtti.

Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" dedi.

Türkiye'nin en büyük makro dengesizliğinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Asmalı, enflasyonla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunu vurguladı.

İş dünyası yüksek faizden rahatsız

Asmalı, şu an iş dünyasının yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade ederken, şunları da söyledi:

“Türkiye ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikâye yazmalı. İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım.”

Bakan Işıkhan EKONOMİ’ye konuştu! Asgaride kriter net: Enflasyona ezdirmemekBakan Işıkhan EKONOMİ’ye konuştu! Asgaride kriter net: Enflasyona ezdirmemekEkonomi
Son 20 yılda asgari ücretin işverene maliyeti nasıl değişti?Son 20 yılda asgari ücretin işverene maliyeti nasıl değişti?Ekonomi
Mahfi Eğilmez, asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğini açıkladıMahfi Eğilmez, asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğini açıkladıEkonomi
İş Dünyası
Buhara Türk yatırımcıları bekliyor
Buhara Türk yatırımcıları bekliyor
Yapay zekâ CEO’ları işsiz bırakır mı?
Yapay zekâ CEO’ları işsiz bırakır mı?
TÜSİAD Başkanı Turan: KOBİ’ler dijital dönüşümü yakalamalı
TÜSİAD Başkanı Turan: KOBİ’ler dijital dönüşümü yakalamalı
İş dünyasının öncelikli gündemi: Yetenek ve bağlılık
İş dünyasının öncelikli gündemi: Yetenek ve bağlılık
Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için destek çağrısı
Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için destek çağrısı
Şirketlerin yarısı iklim riski için plan yapmıyor!
Şirketlerin yarısı iklim riski için plan yapmıyor!