Mahfi Eğilmez, asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğini açıkladı

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Nasıl Bir Ekonomi TV yayınına konuk olan ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomim.com editörleri Şenay Zeren ve Özder Şeyda Uyanık’ın ekonomi ile ilgili sorularını yanıtladı.

“Alım gücü geri verilmezse zammın anlamı yok”

Asgari ücret tartışmalarının geçen yıllara göre daha yoğun olduğu 2025 yılı asgari ücreti için yapılacak zam oranında beklentileri sorulan Eğilmez, beklentisini söylemeyeceğini çünkü nasıl karar verileceğini bilmediğini belirtti.

“Söylemem gereken şey şu” diyerek asgari ücrete yapılması “gereken” zam oranını Mahfi Eğilmez şöyle ifade etti:

“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.”

Söylediği oranın çok zor olduğunu da belirten Eğilmez, reel sektörün bu seviyede bir artışa taraftar olmadığını da vurguladı.