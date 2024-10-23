Akfen/Akın: Çok borçlu yakalanan şirketler bu dönemi zor geçirecek

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, enflasyonun düşürülmesi için hükümetin elinden geleni yaptığını kaydederken kurla ilgili "Kuru artırırsak enflasyonu nasıl dizginleyeceksiniz" yorumunu yaptı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, CNBC-e'de Ekonomi Sohbetleri programında Güzem Yılmaz Ertem'in sorularını yanıtladı.

Akın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enerjide üretimde yenilenebilir enerji tarafında varız. Enerjiye yatırım yapanlar diğer işlere yatırım yapanları kıskandırır. 2025 ilk yarıda 900 megavata ulaşacağız. 1200 megavata çıkacak lisanslara sahibiz. Enerjinin millileştirilmesi konusunda ciddi adımlar atıldı. Finansal erişilebilirlik konusunda problemimiz var. Para piyasalarında sektöre göre faiz uygulanmıyor. Bu konunun dikkate alınması gerekebilir. Yenilenebilir enerji için farklı, ihracatçı için farklı uygulama getirilebilir. Şu anda yatırımlarımızın tamamını özkaynakla yapıyoruz, finansman kullanamıyoruz. Kendi kaynaklarımızla yapmaya çalışıyoruz. borçlanmamayı tercih ediyoruz. Bu faizlerle geriye dönüşü sağlamak mümkün değil. Bir ülkede büyüme yoksa yatırım çok zor oluyor.

Dişimizi sıkmamız gereken sene olacağını biliyorduk, 2025 de kolay olmayacak, biliyoruz ama enseyi de karartmayacağız. Kuru artırırsak enflasyonu nasıl dizginleyeceksiniz? Enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kur da buralarda seyredecek demektir. Tabii ki ihracatçılar rahatsız oluyor, son derece haklılar.

"Borçlu yakalanan şirketler bu dönemi zor geçirecek"

Çok borçlu yakalanan şirketler bu dönemi zor geçirecek. Bankalar borçları tahsil edemedikleri için zor günler geçirecek. Ama bunları Türkiye aşıyor. Çok yaşadık. Sanmıyorum ki 2000 senesi kadar bir kriz olmasın.

İki şirket halka açık üçüncüsü yolda. Dördüncüsü piyasalar uygun olduğu zaman olacak. Başvuruları yaptığımız şirketler var. Halka açık olmayan şirketimiz kalmasın istiyoruz. Halka arz penceresinin açık olması lazım, üç-dört aydır bu tip şirketlerin halka arzı için piyasa kapalı.

"Asgari ücret enflasyon gözetilerek hesaplanacaktır"

Asgari ücret artışını enflasyon üzerinde getirirlerse ekonomi yönetimi kendi ayaklarına kurşun sıkmış olur. Enflasyon gözetilerek hesaplanacaktır. Bunun siyasi sonuçları da var. Oturup karar verecekler.

"Her sektöre girip çıkabiliyorum"

Belirlediğim bir sektör yok. Her sektöre rahatlıkla girip çıkabiliyorum. Sermaye biriktirmenin başka bir yolu yok.

Yenilenebilir enerjide 105 milyon euro olan EBITTA'yı 125 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

"Yönetim elinden geleni yapıyor, kısmetsizlik var"

Fenerbahçe yönetimi elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir kısmetsizlik var. Yapılması ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hoca üç isim veriyor, birinci sıradakini alıyor arkadaşlar. Her türlü fedakarlığı yapıyoruz ama olmuyor. Bir şey var ama aşacağız."