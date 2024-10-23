TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehit 3'ü ağır 14 yaralı: İki terörist etkisiz hale getirildi

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde saat 15.26 sıralarında, kimliği belirsiz 2 terörist tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik nedeniyle personel sığınaklara gönderildi. Bölge güvenlik çemberine alındı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Şehit ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın terör saldırısı olduğunu, şehit ve yaralılar olduğunu, saldırıyı gerçekleştiren biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



(Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri)

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek🇹🇷

Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehit, 14 yaralı

Hain saldırıda şehit sayısı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı da yaralıların çevre hastanelere sevkedildiğini açıkladı.

Yaralılar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralının ambulans helikopterle Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

Teröristler güvenlik kamerasında

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde eli silahlı teröristlerin TUSAŞ yerleşkesine ticari taksi ile geldiği görünüyor.

Teröristlerden biri bina dışında görüntülenirken, eli silahlı diğer teröristin bina girişinde olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

İşte teröristlerin görüntüleri

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."