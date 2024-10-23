TUSAŞ'taki patlama anı ve çatışma görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi merkez TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya: Şehit ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024

Bakan Tunç'tan açıklama

Tusaş patlaması sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan Tunç açıklamasında "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.



Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 23, 2024

İşte TUSAŞ'a saldırı anları

Tesislerin önünde yaşanan patlama anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bina güvenlik kamerası görüntülerinde de teröristlerin binaya giriş yapmaya çalıştığı anları kaydetti.

İşte teröristlerin görüntüsü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntüde tesislerin önünde şiddetli bir patlama gerçekleştiği görülüyor.

TUSAŞ'taki terör saldırısında rehin alındılar

Personelin sığınaklara gönderildiği belirtiliyor

Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasıda çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu bildiriliyor.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Ticari taksi ile geldi

TUSAŞ'a yapılan saldırı öncesinde teröristlerin ticari taksi ile geldiği görülüyor.

Saldırı vardiya değişiminde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.

Bir patlama sesi daha duyuldu

Tesiste ise bir patlama daha meydana geldiği öğrenildi. Çalışanların ise tesisteki sığınakta bulunduğu kaydedildi. Özel hareket polisleri, Jandarma ekipleri olmak üzere çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilmeye devam ediliyor. TUSAŞ'ta ikinci patlama anı böyle kaydedildi.

Yaralılar hastanelere sevk ediliyor

TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlar hastanelere sevk ediliyor.

TUSAŞ nedir?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.