Alkol sigara ÖTV zammı 2024: Güncel sigara ve alkol fiyatları ne kadar oldu?

Alkol sigara ÖTV zammı 2024 TÜİK'in 6 aylık Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni yüzde 19,49 olarak duyurmasından sonra , akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında aynı oranda artış yaşandı. Alkollü içkilerden alınan asgari maktu vergi miktarı da Yurt içi ÜFE oranında yükseltildi. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV, 478,13 liradan 571,37 liraya çıkarıldı. Peki iyi ama ÖTV zammı sonrasında sigara ve alkol fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara grupları fiyatları ve daha fazlası...

ALKOL SİGARA ÖTV ZAMMI 2024

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından söz konusu hesaplamayı alıntılayarak "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur" dedi.

SİGARA FİYATLARI 2024