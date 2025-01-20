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Alkolden sonra kolaya da zam geldi: İşte zamlı fiyat listesi

Alkole gelen pşe peşe zamların ardından alkolsüz içecek grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kola ve alkolsüz içeceklere gelen son zamları duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre 1 litre meyve suyu 50 liraya, kolanın fiyatı ise 40 liraya çıktı.

Haber Merkezi
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Alkolden sonra kolaya da zam geldi: İşte zamlı fiyat listesi
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, alkolsüz içecek grubuna gelen yeni zamları duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı listeye göre alkolsüz içeçeklerin litresi 50 TL'ye dayandı. En düşük alkolsüz içeceğin (200 ml) fiyatı 12 lira oldu.

Kolanın litre fiyatı ise 40 liraya yükseldi.

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