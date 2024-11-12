Alman devinden TCMB için 'faiz indirim' tahmini

Deutsche Bank Global Makro Başkan Yardımcısı Ozan Tarman, CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Tarman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ABD Trump'la tarifelerde Çin'e yüzde 60'la, Avrupa'da yüzde 10'la başlayabilir. Böyle olursa dolar daha da güçlenir, Fed fiyatlaması değişmeye başlar. Powell bir tane daha aralık indirimi yapmak istiyor.

"ECB'nin 50 baz puan faiz indirimi beni şaşırtmaz"

Almanya'da bence muhalefet kazanacak. Trump'ın dilini konuşabilecek bir insan. Şahsi tahminim ikinci muhalefet partisi de iyi yapacak. ECB 50 yapmayacağız diyorlar 25'le devam edeceğiz diyor. ECB'nin 50 baz puan faiz indirimi beni şaşırtmaz.

"Türkiye ve Brezilya pozitif ayrıştı"

Euro/dolarda yıl sonu için öngörü 1,05. Şu anda çok önemli bir ülkeyiz, yabancı yatırımcılar Ortodoks politikalardan çok memnun. Jeopolitik gelişmeler, gelişmekte olan piyasalar doları o kadar güçlü görmek istemezler. Türkiye'nin şöyle bir avantajı var, meşhur tarifeler denince ilk akla gelen ülke değiliz. Şimdilik bizim liramız Türkiye ve Brezilya Trump rüzgarlarına rağmen şu an için pozitif ayrıştı. Radarda Çin ve Meksika var. 2025'te faiz indirimi de gelirse 5-10 yıllık kağıtlarımıza ilgi olabilir. Petrolde 60-65 dolar görmemiz 85-90 dolar görmemizden büyük ihtimal.

"Özel sektör ve kamunun işbirliği gerekiyor"

Türkiye'nin dünya için çok önemli ülke olduğu biliniyor. Trump bir işadamı Türkiye'nin genç nüfusunun farkında, liderlerimizle iyi ilişkisi var. Bunu Ortodoks politikalarla iyi kullanmamız lazım. Özel sektör ve kamunun işbirliği gerekiyor.

"Trump piyasanın kötüye gitmesine izin vermeyecektir"

Faiz indirimleri sonrası ABD'de faiz artışları konuşulmaya başlarsa hisse senetleri ürkmeye başlar. Önce biraz ürkeceğiz ama Trump piyasanın kötüye gitmesine izin vermeyecektir.

"Faiz indirimi beklentimiz ocak"

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi için Deutsche Bank'ın resmi tahmini ocak. Bono piyasalarında aralık da konuşanlar var ama hisse senedi piyasalarında ocak ayına doğru eğilim var. Başladıklarında 250 baz puanla başlayacaklar. Asgari ücret önemli, Fed'in aralıkta ne yapacağı önemli. Ama bence hala indirim olsa da şahin duruş devam edecek. Piyasalar da buna güveniyor. Aralık ile ocak arasında çok bir fark olacağını zannetmiyorum."